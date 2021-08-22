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中國證監會：將創造條件推動中美審計監管合作

經濟脈搏 14:53 2021/08/22

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中國證監會20日召開系統年中監管工作會議指出，將統籌好發展與安全，穩步推出資本市場進一步擴大開放的政策措施；同時創造條件推動中美審計監管合作，加強市場溝通，穩定政策預期和制度環境。

證監會網站新聞稿表示，要深化內地與香港市場互聯互通，堅定支持香港資本市場穩定發展。

證監會指，加強宏觀研判，強化對外溢性、輸入性和交叉性風險的防範化解，更加突出穩預期，防止在處置其他領域風險過程中引發次生金融風險，努力維護市場平穩運行。

同時，繼續穩妥有序化解私募基金、債券違約等重點領域風險；完善資本市場輿論引導機制，積極營造良好外部環境。

美國最高證券監管機構3月下旬採取措施，如果外國公司不遵守美國的審計標準，將被從美國證券交易所退市，並要求它們披露任何政府關聯資訊。

針對中概股退市風波，中國證監會副主席方星海4月在博鼇亞洲論壇表示，證監會堅定不移推進中美金融合作，合作過程中有一些問題也是正常的；希望新一屆美國政府重新重視中美金融合作，只要雙方誠心誠意，可以找到一個辦法解決中美審計監管合作問題。

美SEC促中概股示干預風險 中證監：兩國應加強溝通找解方

【監管風暴】內地舉報食藥品領域重大違法行為 獎勵可達100萬

監管憂慮持續滬指挫1.1% 白酒及醫藥股大跌

責任編輯：李冰琪

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