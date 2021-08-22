災後仍在重建 河南再遭暴雨

一個月前才因暴雨受災慘重的河南，近日再遭強降雨。中央氣象台8月22日10時繼續發佈暴雨橙色預警，預計8月22日14時至23日14時，河南大部等地有大到暴雨。河南省省會鄭州市相當緊張，21 日早早宣布啟動防汛二級應急響應，全市公車停駛兩日，鄭州市防汛抗旱指揮部還發出致全體市民的一封信。

21日夜間開始，河南自西向東將有暴雨，預計22日降雨將進入最強時段。中央氣象台今日上午6時繼續發布暴雨橙色預警，今日中午後，鄭州改發暴雨紅色預警信號，預計3小時內鄭州市區、航空港區、新鄭、滎陽等雨量達100毫米以上，並會有雷暴及大風。鄭州目前主要河道已經除險加固，河道處於低位，當地緊急轉移23萬人，啟動防汛二級應急響應。

鄭州全市巴士今明兩日停運

為應對此次強降雨，交通方面也受到影響。鄭州全市巴士今明兩日停運，之前試過嚴重水浸的地鐵站，在出入口及隧道堆放沙包，市政泵站監控中心全天24小時有人當值。有居民在微博上載照片，見到當局準備了一些橡皮艇候命。

河南上月剛受到極端暴雨影響，當局對今輪暴雨嚴陣以待，省内部份列車臨時停運，部份高速路段採取臨時管制措施，防汛抗旱指揮部派工作組到鄭州等7個強降雨地區，指導防汛工作。

專家：本輪雨量不會特別極端

中央氣象台首席預報員張濤分析，河南今輪暴雨的降雨過程是移動性，所以累計雨量不會特別極端，但由於一個月前的暴雨為河南帶來的災情影響未完全過去，今次降雨區域又有重疊，建議當地提前做好防汛排澇和應急處置準備工作。

此外，由於災情並不樂觀，鄭州官方微信「鄭州發布」還21日晚間發出「鄭州市防汛抗旱指揮部致全體市民的一封信」對市民信心喊話，當中稱，「今晚起，我們將把防禦此次特大暴雨和8級大風作為當前壓倒一切的頭等大事」。

▲ 8月22日，鄭州BRT快速公交站不見公車輛通行。據悉，為有效應對暴雨天氣，8月22日、23日，鄭州公交線路全部停止運營。

▲ 8月22日，鄭州市停運公車輛在一公交公司內停放。據悉，為有效應對暴雨天氣，8月22日、23日，鄭州公交線路全部停止運營。

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責任編輯：李冰琪

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