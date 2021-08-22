被指涉侵華戰爭 《風起了》等多部日本電影遭內地網民負評

▲ 製作組或劇情涉侵華戰爭 多部日本電影遭內地網民負評

今年8月15日是日本戰敗投降76周年，當天起，內地電影評分網站「豆瓣」上，有多部日本紀錄片或電影評分突然下降，出現大量「一星」差評。其中由伏原健之執導的紀錄片《人生果實》，片中主角被指是「二戰戰犯」，引起網民反感，紛紛留下負評，豆瓣評分從9.3暴跌至8.7。

《人生果實》2017年在日本上映，2019年更入選內地電影局主辦的亞洲電影節「亞洲紀錄」單元，被視為兼具口碑與藝術水準的亞洲紀錄片；片中講述有「現代陶淵明」之稱的日本建築師津端修一夫婦的隱居生活。

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主角津端修一曾在海軍服役，並製造過海軍戰鬥機。片中有關二戰時期的16分鐘早被刪去，如今則被部分網民用作指控津端是「戰犯」；數萬人在短時間內湧入豆瓣給予「一星」差評，令原本高達9.3分的影片，速降至8.7分。

除《人生果實》外，小津安二郎的《東京物語》、《秋刀魚之味》；宮崎駿的《風起了》、《飛天紅豬俠》；以及《戰場上的快樂聖誕》等涉及到二戰背景的日本電影，因製作團隊中有人涉及侵華戰爭，或故事情節與侵華戰爭有關，而遭網民差評。例如宮崎駿的《起風了》，被指造飛機情節中的零式飛機參與了侵華，評論區隨即出現多個「一星」負評。

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不過，也有不少網民對差評行為感到不滿，為相關日本影片留下「五星」好評，為其藝術價值正名；另指出《人生果實》的主角公津端不是戰犯，1945年時才19歲，作為海軍技術官，在東京附近被強制入伍，不足一年就退學。其後考入東京大學建築系，從未到過中國。

此外，陷入負評潮的多套日本電影，大多曾在國內官方主辦的電影節上放映，例如《戰場上的快樂聖誕》在今年上海電影節進行過放映，宮崎駿的《紅豬》則位列還未舉辦的北京電影節片單之中，小津安二郎的影片更是多次出現在各種影展，包括電影資料館等日常放映的節目中。

為避免事態造成不必要擴張，豆瓣官方上周一（16日），曾一度關閉所有用戶主頁的電影板塊顯示功能，現已恢復正常。

責任編輯：易燕丹

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