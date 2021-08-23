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受傷的野獸更危險 美國敗走阿富汗 中國更需小心

國情動向 09:43 2021/08/23

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有道是，受傷的野獸反而更危險。美國撤軍阿富汗窘相盡現，道德大旗遭塔利班狂風撕破，在世界面前搖搖欲墜，重挫拜登政府全球戰略。不過，阿富汗之傷對美國而言並非致命傷，而美國受傷之後的反撲套路恐會更難預測，加上阿富汗亂局可能引發的連鎖反應，中國更需審慎應對。

無論美國在阿富汗重傷後，會否需要一段時間來舔傷口，中美關係看來也不一定有喘息空間。

美國不顧顏面也要從阿富汗迅速抽身，原意就是要更專注對付中國。拜登辯護撤軍演講也不忘扯上中國，說「中國才樂見美國繼續在阿富汗消耗」。這預示了美國或會孤注一擲，不惜代價也要跟他們認定的最大對手搞對抗。

首先，拜登眼前就有一個「大好機會」，可以轉移世界對美國在阿富汗失敗的視線。

拜登5月底下令情報部門，90天內就新冠病毒溯源提交報告，找出是否來自實驗室；這個期限在8月底就要到來。病毒溯源是個科學問題，拜登刻意設立時限，無疑就是針對中國的政治操作。

美國當年捏造了伊拉克擁有大殺傷力武器證據，今次報告如說病毒不是人造就再無戲可唱，說是的話則會引爆巨大國際危機。拜登本來就已騎虎難下，現在加上阿富汗之傷，接下來的舉動恐怕會變得更難預測，中國應對需要加倍小心。

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接著，從宏觀看，阿富汗戰爭對美國到底有何啟示，同樣值得中國及世界憂慮。

阿富汗上周變天後，中國國務委員兼外長王毅應約，與美國國務卿布林肯通電時指出，事實再次證明，把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足；用強權及軍事手段解決問題，只會使問題越來越多。

王毅進一步向布林肯表示，中美意識形態、社會制度、歷史文化不同，這是客觀事實，誰也不可能改變對方，正確的做法是在相互尊重基礎上，共同尋找兩個大國在這個星球上和平共處之道。

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但美國在阿富汗學到的也許是另一回事；阿富汗戰爭慘敗，恐怕毋改美國的戰爭觀念。美國地緣優勢得天獨厚，東西兩大洋，南北無強敵，現代世界沒有國家能以常規軍事力量，威脅美國本土安全。

對美國來說，戰爭始終仍然是件遙遠的事情，打爛的永遠都只是別人家，自己打不贏可以隨時回家，反正家中絕對不會起火，輸的最多也只是面子。阿富汗一役正正再次證明了這一點。

美國如果繼續以這有別於其他國家和民族的觀念看待戰爭，大可以在舔完傷口之後，再次以「輸了也無妨」的心態，在另一個遠離本國的地方，輕率發動下一場戰爭。

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再者，中國需要提防，美國在阿富汗慘敗後，反而在地緣上「因禍得福」。

美國撤軍阿富汗，總體上仍可收到為己止蝕之效。無序撤軍導致新一輪動盪，但阿富汗畢竟距離美國本土1萬公里，而中國就在旁邊。

就算中國已有一套獨創反恐模式，成功從源頭遏制境內恐怖主義，阿富汗一旦重新成為恐怖分子溫床，也會嚴重威脅其他鄰國穩定，進而損害甚至破壞中國「一帶一路」大計。巴基斯坦7月中發生針對中國工人的巴士恐襲，即是一個危險預兆。

對中國來說，阿富汗現時形勢十分微妙。相比90年代塔利班只控制了阿富汗南部，與後來獲美軍支持的北方聯盟對峙，塔利班今次基本取得全國政權。這也許......

（節錄）

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責任編輯：連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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