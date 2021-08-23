▲ 阿富汗牽動中美與台海 美專家：這一點我倒希望北京猜對

國際政治往往牽一髮動全身，美國倉促撤軍阿富汗，原意就是集中力量應對中國，而美國撤軍觸發阿富汗以至區內新一輪動盪，更可能對全球一盤棋的中美大博弈，以至台海形勢有間接影響。美國地緣政治風險咨詢公司歐亞集團（Eurasia Group）總裁、國際政治學者布雷默（Ian Bremmer）談到他的看法。布雷默講到一件事時，坦言自己其實倒是希望中國對美國的看法正確。

美國無序撤軍，阿富汗喀布爾機場慘況的影像傳遍世界；布雷默近日接受雅虎財經新聞專訪時表示，喀布爾之敗令不少中國人都說美國在衰落，但實情是中國對美國離開阿富汗並不高興，中國寧願美國維持一定程度的基本秩序，並繼續動用美國和盟友的軍力和資金予以鞏固。

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美國撤出，引發西方一些輿論猜想中國會否加大投資阿富汗，但布雷默直言：「這是阿富汗。這不是經濟優先重點。」他認為，阿富汗雖然稀土蘊藏豐富，但很難開發，因為阿富汗不但缺乏基建，而且有安全形勢是個重大問題，因此中國在阿富汗也會面臨類似美國遇到的問題。

布雷默稱，就算中國有意獲取阿富汗的稀土，來鞏固電動車電池等產品供應鏈，阿富汗也需要很長時間，才可能變成經濟上對中國重要的國家。

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相比經濟關切，布雷默續稱，中國是最為希望阿富汗不要成為失敗國家的區內大國，因為阿富汗亂局可能蔓延至巴基斯坦等其他國家，而巴基斯坦是中國重要的戰略夥伴。因此他認為，中國會成為塔利班最重要的政治和經濟「近似支持者」，而這又會導致中國愈發成為阿富汗反塔利班力量的針對目標。「所以我們（美國）就像將爛攤子送到中國手上。」

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就中國官媒對美國倉促撤軍、出賣盟友大書特書，稱美國為「紙老虎」，對盟友承諾並不可靠，布雷默坦言，這些都是說給台灣聽的。

布雷默說：「美國支持台灣人和對他們有深刻感情，但講到為了那個島嶼發動軍事干預——那裏有2300萬說中文的人，距離中國大陸海岸只有約160英里——我反而其實希望北京正確（美國是紙老虎）。」

「我們（美國）有100萬種應對中國的方法，我們也應該去做。但說到要動用我們的軍隊，我們是時候學習應該留在家中。」

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責任編輯：連兆鋒