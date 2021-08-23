央視曝中國最神秘飛行器  速度達25倍音速（多圖，有片）

▲ 央視曝中國最神秘飛行器 速度達25倍音速

中美科技戰白熱化，軍民兩用尖端技術更是主要戰場。中央電視台周日（22日）播出的新聞節目，罕有地詳細曝光中國高超音速飛行器－－JF-22超高速風洞的研發進度及畫面。這款飛行器速度達25倍音速，被視為中國最神秘的天地往返科技。

央視8月22日報道披露，中國科學院力學所懷柔JF-22超高速風洞將於2022年建成；作為研製新一代飛行器的搖籃，JF-22超高速風洞可以復現40公里到100公里高空、時速最高達10公里每秒，即相當於約25至30倍音速的飛行條件。

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央視的字說明，出現了吸氣動力、機動飛行、全球到達等字樣。據了解，JF-22所用的風洞核心技術，是通過正向爆轟驅動器，為激波風洞提供平穩的驅動氣流。

JF-22超高速風洞 將於2022年建成

JF-22這款神秘的天地往返飛行器，是黑色三角帶鴨翼造型，尾部背著一個小飛機，標註最高速度可達25馬赫，也就是音速的25倍，大約8.5千米每秒。

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中科院力學所研究員、懷柔激波風洞項目負責人姜宗林指出，JF-22風洞的一個最基本的思想就是奔著天地往返系統，做成之後可以把衛星發射、航天器發射的費用減少90％。

姜宗林又表示，如果做出來高超音速飛行器，比如說，5倍到10倍的聲速在大氣層裡飛，一兩個小時實現全球任何一個地方可到達。

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中國的東風-17導彈，被視為第一款真正服役的超高音速武器，速度高達20馬赫、即超過音速10倍，而採用風洞技術的JF-22遠超於此。

飛行器速度達25倍音速 可用於太空往返

此前7月16日，中國亞軌道重複使用運載器飛行演示驗證項目首飛取得成功，為中國重複使用天地往返航天運輸技術發展奠定基礎，為實現領域創新發展和自主可控邁出第一步。

但當日，該報道僅有文字，沒有任何配圖。中國國防科工局新聞宣傳中心官方抖音賬號「中國軍工」7月17日在回應該項目相關消息時稱，過於先進，不便展示。

中國還曾於2020年9月4日發射過一款據稱能重複使用的試驗航天器。彼時，這款航天器被指與「神龍」空天飛機有關。而「神龍」被認為是對標美國的X-37B空天飛機。

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責任編輯：鄧國強

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