【Delta疫情】內地今輪本土疫情終清零 校園加強消毒迎開學

▲ 內地今輪本土疫情終清零 校園加強消毒迎開學

內地自7月20日爆發新一輪疫情以來，首次報告本土病例「清零」。國家衛健委通報，昨日（23日）新增21宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入病例，分佈為：廣東5宗，上海4宗，天津及雲南各3宗，北京2宗，山西、浙江、河南及四川各1宗；另報告16宗境外輸入無症狀感染病例。

開學時間臨近，教育部日前印發通知，部署做好2021年秋季學期開學和疫情防控工作，強調各地和高校要從嚴落實「外防輸入、內防反彈」的要求，嚴防校園聚集性疫情發生。

教育部：中高風險地區學校暫緩開學

通知要求，各地和高校要根據疫情形勢變化和學校、師生分佈情況，細化新學期學校開學方案，和分批次師生返校方案，安全有序推進秋季學期開學工作。另要精準安排「錯區域、錯層次、錯時、錯峰」開學返校，分類明確不同風險地區開學要求；中高風險地區學校暫緩開學，有中高風險地區旅居史的師生暫緩返校，確保因暑期實習、實訓、科研、工作等滯留在中高風險地區的師生安全。

▲ 工作人員在課室進行消毒作業

通知也提出，要嚴格落實校園疫情防控措施，落實教室、宿舍、餐廳、圖書館、運動場、快遞點等重點場所的通風換氣、環境消殺、健康監測等措施；嚴格管理舉辦大型活動；著力保障正常教育教學秩序，制定和完善疫情防控常態化條件下的教學方案，和延期返校的在線教學應急預案。

各省市有序安排秋季開學

本輪疫情首發地南京自8月19日起，中高風險地區清零，實現全域低風險。根據相關規定，南京市全域低風險滿21天后，中小學、幼兒園將有序組織返校開學。

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疫情呈多點爆發的江蘇省，近日發布2021年秋季學期學校開學安排，稱全省中小學（包括中等職業學校、特殊教育學校）、幼兒園分兩類情況安排開學。第一類是今年以來一直處於新冠肺炎疫情低風險地區的設區市，9月1日正常開學返校。第二類是今年以來有中高風險地區的設區市，從全域轉為低風險地區滿21天后，可分期分批組織學生開學返校。不能正常開學返校的中小學可以組織線上學習指導。

人民網報導，江蘇省有校園防疫消殺義工服務隊，在小學東校區進行消殺作業，對校園食堂、通道、垃圾房、草場、教室等公共區域進行全方位、無縫隙、無死角防疫消毒作業，切實築好校園防疫牆，全力營造安全健康的校園環境。

▲ 嚴格遵守疫情防控措施的前提下，貴州有部分學生開學返校

責任編輯：易燕丹

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