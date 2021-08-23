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【北京冬奧】冰上運動中心將亮相北京冬奧測試賽

社會熱點 11:39 2021/08/23

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「冰立方」冰上運動中心作為冬奧會唯一的地下配套設施，北京冬奧會賽時將配合「冰立方」的賽事使用。目前冰上運動中心施工已進入衝刺階段，將在10月的冬奧會測試賽期間同步啟用。

「冰立方」冰上運動中心位於國家游泳中心南廣場地下，總建築面積8821平方米，建成後將成為集冰上賽事、滑冰健身、冰上培訓、體育旅遊、冰上演出等功能於一體的冰上項目平台。

為了環保，節省用電，冰上運動中心依靠頂部，直徑13米的大採光井及導光管引入室外光。冰場的冰管支架已鋪好，進入製冰的前期準備階段。

中國建築「冰立方」冰上運動中心項目經理張玉磊介紹，項目正在進行地上廣場磚的鋪裝，地下冰場界牆的安裝。目前，已經完成了整體工程的百分之九十五，整體的工程預計在9月底全面完工。

冬奧後將保留 料每年接待10萬人

冰上運動中心將在10月，北京冬奧測試賽期間啟用，而在冬奧後，會保留作冰上運動培訓和體驗，預計每年可接待十萬名冰上運動愛好者。

為了北京冬奧賽事，當局將國家游泳中心，即「水立方」改建成「冰立方」，在泳池上架建可轉換的鋼結構和混凝土板，變身冰壺和輪椅冰壺的比賽場地。

另外，被稱為「冰絲帶」，新建的國家速滑館，會舉辦速度滑冰賽事和訓練，冬奧後會發展成以冰雪運動為核心的體育綜合場館。

冰立方現場施工圖

冰立方效果圖

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責任編輯：李冰琪

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