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中山大學成功用「核技術」滅蚊 破壞雄蚊生育能力

社會熱點 12:57 2021/08/23

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8月20日是「世界蚊子日」，廣州中山大學組建的中國國家原子能機構核技術（昆蟲不育）研發中心公佈，已成功將核技術應用在「滅蚊」上，相關研究工作更得到國際原子能機構的高度認可。

蚊子是傳播瘧疾、登革熱、寨卡熱等疾病的重要媒介。據世界衛生組織統計，每年蚊媒傳染病造成死亡人數超過70萬，蚊子也因此被認為是「世界上最致命的動物」。

據《廣州日報》報道，研發中心在實驗室使用射線輻照破壞雄蚊的生育能力，這些不育的雄蚊被釋放到野外後，與野生雌蚊交配，使雌蚊沒有子代，從而達到降低蚊媒病發病率的目的。

擬建「蚊子工廠」為雄蚊絕育

國家原子能機構核技術（昆蟲不育）研發中心主任吳忠道表示，與傳統蟲媒防治方法相比，這種做法不會產生化學污染，殺蚊選擇性強，不禍及其他有益生物或害蟲天敵，並且不會有誘導蚊子產生抗藥性，防治效果持久。

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吳忠道指，這是目前唯一有可能在一個區域內根除特定蚊蟲、達到控制疾病傳播目的現代生物防治技術，「這是核技術綠色應用的典範，服務健康中國的戰略需求，符合構建人類命運共同體的迫切要求。」

報道提到，為推動研發中心的關鍵技術運用與轉化，中山大學還成立國有投資為主體的蚊媒防控技術產學研運營公司——廣州中大核昆生物技術有限公司，即中山大學「蚊子工廠」，選址東莞中山大學研究院，於2020年12月建成並投產。

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未來，中山大學「蚊子工廠」將建成為「亞洲地區絕育蚊大生產基地」，預計生產車間產能將達每周4000至5000萬雄蚊, 以提供足夠的絕育蚊蟲。計劃在粵港澳大灣區建立三至四個滅蚊示範點，並且將設立海外培訓基地。

責任編輯：易燕丹

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