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【星球大戰？】中國研千米級巨型航天器  長度相等3艘航母

國情動向 12:48 2021/08/23

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【星球大戰？】中國研千米級巨型航天器  長度相等3艘航母

中美太空科技競爭升級之際，國務院轄下科技研究事業單位－－國家自然科學基金委員會的「十四五（2021-2025）規劃」期研究項目，包括建造一種千米量級的超大型航天器。千米長度，不僅相等於逾10個國際太空站、也超過3艘山東艦航母。

國家自然科學基金委員會8月5日在官網通告中公佈了已形成的「十四五」第一批、9個科學部，共計78個重大項目指南，在數學與物理科學部的一個項目中，一個名為「超大型航天結構空間組裝動力學與控制」項目引起關注。

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該項目指南提到，尺寸達千米量級的超大型航天器是未來空間資源利用、宇宙奧秘探索、長期在軌居住的重大戰略性航天裝備，需通過結構模塊化設計、多次發射、空間組裝的方式進行建造，並解決極其複雜的耦合動力學問題。

項目目標：探索宇宙奧秘

這對超大型航天器的動力學設計提出了兩方面的要求：

一是結構的輕量化設計，以最大程度減少發射次數，降低建設成本。

二是結構的可控性設計，以有效抑制組裝過程中組合體軌道與姿態漂移、控制結構變形與振動。

而項目的科學目標包括：

1、瞄準超大型航天結構的減重設計和空間組裝需求，提出滿足在軌動力學要求的組裝結構輕量化設計新理論。

2、建立空間組裝過程的「軌道-姿態-結構」耦合動力學新模型，揭示空間組裝過程的耦合動力學演化新規律。

3、提出空間組裝過程的「軌道-姿態-結構」一體化穩定控制新理論。

4、探索解決超大型航天結構動力學試驗「天地一致性」問題的新方案。

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研究內容則有四大方面，分別是：超大型航天結構的輕量化和可控性設計、超大型航天結構空間組裝過程的動力學演化、空間組裝過程軌道-姿態-結構一體化穩定控制、空間組裝過程動力學與控制的地面模擬試驗。

按照要求，項目申請的直接費用預算不得超過1500萬元。國家自然科學基金委員會是國務院背景，現由國家科學技術部管理。

以組裝形式　建超大型太空站？

目前中國在軌的太空站長度僅16.6米，重量為22.5噸，目前駐有3名航天員，最大承載量6人。國際空間站長度則為73米，寬度達到109米，重量達到41.97噸，最大乘員為7人。

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而中國目前提出研究的千米級「超大型航天」設備，長度不僅相等於逾10個國際太空站、也超過3艘山東艦航母。

外界猜測，這項研究中的工程，實際是要以組裝形式，建造超大型太空站。

重溫神舟十二號太空人日前第二度出艙：

責任編輯：鄧國強

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