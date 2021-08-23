中國疑懲罰立陶宛親台 不買其乳酪木材

▲ 中國疑抵制立陶宛乳酪木材 反擊親台舉動

東歐國家立陶宛近期因台灣議題，與中國大陸交惡。中方召回駐當地大使後，內地《環球時報》23日引述立陶宛媒體Delfi的報道指出，立陶宛出口商就開始抱怨，中國不再從立陶宛購買乳酪、木材、糧食等產品，並對此感到擔憂。

中方日前指立陶宛嚴重違反一個中國原則，中方有權、也應當做出正當合理的反應。

報道引述立陶宛木材貿易商Medvita公司總經理扎列茨基斯的話指出，該公司99%的貨物都賣到中國，目前銷售已經停止，並打算將公司從立陶宛搬走，「現在中國人不想在任何地方看到立陶宛公司。」

立陶宛商人：中國人不想看到立陶宛公司

報道提到，立陶宛一家牛奶加工廠的總經理別爾塔舒斯也感到相當失望，「如果說立陶宛政府過去是在鼓勵企業家與中國建立貿易關係，那麼現在政府所做的一切都恰恰相反。我們的對華出口停止了，這是事實。」

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報道還提到，立陶宛糧食加工和出口商協會主席卡羅里斯·施馬斯表示，「中國合作夥伴以各種理由終止了合作。」

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中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建接受《環球時報》訪問時表示，在當前兩國關係背景下，既往的經貿合作以及未來的合作意向肯定會受到波及，「目前『球』在立陶宛一方，如果立陶宛能夠改變錯誤方向，雙方的經貿合作還可以繼續；但若立方仍不收手，必將削弱雙邊經貿的信心。」

華春瑩批立陶宛 為「台獨」勢力站台

中國外交部發言人華春瑩日前回應召回駐立陶宛大使時表示，立陶宛嘴上說堅持一個中國原則，實際上卻公然同台灣當局搞官方往來，甚至為「台獨」勢力站台的行徑，中國人民絕不答應。

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華春瑩強調，必須指出的是，中立建交以來，中方始終尊重立方主權、獨立和領土完整，從未做過有損立國家利益的事情。立方允許台當局以「台灣」名義設「代表處」，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重違反一個中國原則，中方有權也應當做出正當合理的反應。

她又指，「我們再次敦促立方不要誤判中方捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和堅強意志，切實履行堅持一個中國原則的承諾，為兩國關係的穩定健康發展創造條件。」

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責任編輯：鄧國強

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