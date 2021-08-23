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商務部長：下半年和明年中國外貿形勢都很嚴竣

經濟脈搏 13:45 2021/08/23

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商務部部長王文濤周一表示，考慮到訂單回流和明年面臨高基數等因素，下半年和明年中國外貿形勢都很嚴竣。

王文濤在國新辦新聞發布會上指出，今年7月以來中國外貿持續保持快速增長勢頭，增速是24.5%，是十年來的新高。但其中有很多的一次性因素。比如周邊國家疫情加劇訂單回流，訂單就會轉到中國，但隨著疫情減緩，訂單可能再轉出去，加之此前疫情期間抗疫物資大增等因素在消退，明年可能形勢很嚴竣。

他指，下半年，商務部主要圍繞跨周期的調控，使外貿保持在合理區間。具體來說是穩增長、促創新、保暢通、擴合作四個方面。

他指，外貿企業碰到「四難」，包括運力的影響和運費的高漲，大宗商品、原材料的上漲，人民幣匯率升值的壓力，勞動力成本的提高。所以要採取一系列措施穩住市場主體、穩住訂單。

此外，促創新，除了傳統外貿外現在還大力推進外貿新業態、新模式發展，比如跨境電商，支持高技術、高質量、高附加值產品的出口，加大中國品牌的海外推介力度。保暢通，保證中國的外貿產業鏈、供應鏈暢通。擴合作，就是深化國際經貿合作。

海關總署數據顯示，受基數抬高、防疫物資收縮幅度較大、國內颱風暴雨極端天氣等多重因素影響，7月以美元計價出口按年增19.3%，進口增長28.1%，均遜於預期。

二手汽車將是一個很大的市場

王文濤並表示，始終堅持擴大內需戰略基點，中國14億人口，其中4億以上中等收入人群，形成了世界獨一無二的國內大市場，擁有超大規模市場優勢。所以，內需是中國經濟發展的基本動力，著力促進消費升級，比如說在汽車、家電、餐飲、家政服務等領域。

王文濤指，傳統消費還有很大潛力，家電傢具還有汽車、餐飲是消費的「四大金剛」，佔社零總額的四分一左右。推動汽車由購買管理向使用管理轉變，特別是擴大二手車流通，商務部這段時間在專門研究二手車，促進消費的梯次消費、循環消費，汽車二手市場也是今後一個很大的市場。

商務部還鼓勵有條件的地區家電傢具循環利用、以舊換新，支持餐飲業創新經營模式，提升服務質量，使餐飲消費進一步擴大。還有老字號的傳承創新、品牌消費，特別是新業態新模式，其中包括年輕人很關注的「國潮消費」。

此外，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文提到，商務部會進一步擴大對外開放，簽署更多的自由貿易協定，升級現在的自由貿易協定是對外開放的重要內容。加緊形成一個立足周邊、輻射「一帶一路」、面向全球的高標準自由貿易區網絡，實施自貿區提升戰略。

下一階段，要把現有的自由貿易協定，包括新加坡自由貿易協定、韓國自由貿易協定進一步升級。同時，要加快新的自由貿易協定談判步伐，包括中日韓自貿協定的談判、中國和海合會以及和以色列、挪威的自貿協定談判；正在積極考慮加入CPTPP方面的工作。

責任編輯：蒯宇澄

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