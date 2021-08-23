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廣州9月起全天禁鳴喇叭 違者罰150元

社會熱點 14:36 2021/08/23

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廣州9月起全天禁鳴喇叭 違者罰150元

為切實控制交通噪音污染，改善城市交通環境，廣州發佈《廣州市公安局關於在全市範圍實施機動車禁鳴喇叭措施的通告》，明確指出自今年9月1日起，全市禁鳴喇叭，措施有效期5年；違者罰款人民幣150元（約港幣180元）

《通告》列明，措施實行後，每天0時至24時，除兩類特殊情況，全市範圍內所有道路禁止機動車鳴喇叭。

依照《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》，機動車駛近急彎、坡道頂端等影響安全視距的路段，以及超車或者遇有緊急情況時，可鳴喇叭示意，不屬違法。

另外，警車、消防車、救護車、工程救險車，以及經部隊車輛管理部門核准安裝警報器並懸掛部隊號牌的車輛，在執行緊急任務遇有交通受阻時，可以使用符合規定的喇叭和警報器。

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若駕駛機動車在禁止鳴喇叭區域、路段鳴喇叭的，罰款人民幣150元，不記分。如果機動車輛使用高音喇叭、怪音喇叭，或在禁鳴喇叭路段和區域鳴喇叭的，由當地公安機關給予警告，或者處以人民幣100元以上300元以下（約港幣120元至360元）罰款。

廣州日報引援市內交警稱，當地禁鳴喇叭政策措施自1997年實施以來，在切實控制交通噪音污染，改善城市交通環境和居住環境，提升人民群眾幸福感方面取得良好成效。這次將禁鳴喇叭範圍從市區擴大為全市，是根據近年對禁鳴喇叭管理工作相關要求，以及人民群眾對噪音污染防治的意見，而作出的決定。

不過，措施公佈後，在網絡引起熱議，不少車主表示不滿，稱「前車隨意變道，又沒注意後車，不能按喇叭的話，要怎麼提醒？」、「那車上裝喇叭還有什麼用？」、「看來以後要把窗戶搖下來用罵的了。」

廣州大道車水馬龍，新措施實施後，機動車禁鳴喇叭（廣州日報圖片）

責任編輯：易燕丹

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