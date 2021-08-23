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復旦大學：張文宏論文寫作欠規範 未涉學術不當

社會熱點 14:50 2021/08/23

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復旦指張文守的博士論文無學術不當。

內地知名傳染病專家兼復旦大學教授張文宏，日前被舉報21年前的博士論文抄襲。復旦今日（23日）公布，張文宏論文有不規範問題，但未構成學術不當。

張文宏上月底公開提出「與新冠病毒共存」的建議後，遭到前衛生部長高強及《人民日報》等抨擊。不久後，他博士學位論文涉嫌抄襲的消息在網上傳出，有人隨即宣稱找出比對證據，指他論文中某些頁數，完全抄自黃海南、韓金祥發表於1998年06期《中華結核和呼吸雜誌的》上的文章，僅修改了頁碼編號。

高強不點名批評張文宏後，引起本波爭論。

不過，支持張的聲音亦不在少數，除了民間外，共青團中央轄下的《中國青年報》及同樣有官方背景的《健康時報》、《科技日報》都刊文為其辯護。針對輿論批評和抄襲嫌疑，張文宏未正面回應，他上周在微博上表示，國家的抗疫策略是最適合自己的策略，「鞋子合不合腳，自己穿了才知道」。

復旦學術規範委員會指，根據2017年據原上海醫科大學1999年1月修訂的《科研型博士研究生培養工作細則》，認定張文宏博士學位論文符合當年博士學位論文的要求，附錄綜述部分存在寫作不規範，不影響博士學位論文的科研成果和學術水平，不構成學術不端或學術不當行為。

曾提與病毒共存  抗疫大將張文宏被舉報「博士論文抄襲」

【南京疫情】張文宏：中國需要有長期與病毒共存的智慧

中共黨刊批西方「新冠是大號流感」論   暗駁與病毒共存之說

責任編輯：陳建錫

政治 傳染病 博士 上海 新冠肺炎疫情

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