中國商人曝打交道細節 與塔利班「老友」到合照

▲ 中國商人與塔利班打交道 還「老友」到拍照留念

塔利班宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國後，留守在阿富汗首都喀布爾的華人已經不多。而仍在喀布爾的中國企業家余明輝表示，華僑目前聚居在中國城內，秩序相對穩定，塔利班還派高級別官員前往慰問，詢問是否需要提供幫助。

人民日報社旗下《中國經濟周刊》報道，「中國城」位於阿富汗首都喀布爾，建於2019年，是當地非常熱鬧的地區。余明輝是籌建「中國城」的負責人之一。他從2001年就來到來阿富汗經商，2002年在阿富汗設立辦事處，是最早進入阿富汗市場的中國商人之一。

阿富汗牽動中美與台海 美專家：這一點我倒希望北京猜對

受傷的野獸更危險 美國敗走阿富汗 中國更需小心

他回憶，自己曾去過伊朗、阿拉伯聯合大公國和俄羅斯考察，但最終選擇阿富汗，「阿富汗急需基礎工業建設，而且對中國人比較友好」。他認為，現在和過去不一樣，在此前十幾年的經貿往來中，華商和阿富汗當地客戶的貿易關係良好。

喀布爾沒出現炮火連天場景

余明輝指，阿富汗局勢和多數人想像中的炮火連天、陣地攻防場面不同，雖然仍有暴恐襲擊，但是現實中激烈的正面戰爭幾乎看不到。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

就在塔利班進入喀布爾的15日下午，中國城也閉門停業了。余明輝的同事高素素說，停業主要是為了防小偷和劫掠者，當天除了時不時有零星槍聲，並沒有大的動靜。

塔利班：希望中國能為阿富汗建設作貢獻

阿富汗中國大使館照運作 曾碰上這事令館員要寫遺書

雖然塔利班士兵沒有到中國城去敲門，但余明輝和他的夥伴們還是和塔利班官員有了初步接觸。

余明輝：更高級別官員 看望中國城

他表示，「每個區，甚至每條街道都有塔利班的人，塔利班聽說中國城有事，於是來了更高級別的官員，問有甚麼困難？一定幫忙。他們說，中國人是朋友，有任何麻煩、困難盡管說。」

他的工廠也得到消息，如果擔心安全，塔利班表示可派軍士值守，絕不像以前的警察要收錢，飯也不用管。塔利班向他們表示，只要留在這兒就是幫助阿富汗人，保護投資者是責任。

【中美角力】拜登暗示會保護台灣 被指背離「戰略模糊」立場

中國暗爽美國阿富汗失敗？學者：北京其實不喜歡這結局

余明輝又指，現在還在喀布爾的中國人，基本都集中在中國城。目前，中國城的秩序相對穩定，而且中國城也採取了一系列措施，包括安裝防護網、增加安保值班人員等。

余勇：塔利班登門保證中國人的投資

另外，上觀新聞報道，中國商人余勇在本月15日塔利班入城時，一度離城觀望，至19日返回辦公室時，發現已有5-6名塔利班與同事攀談，其中一人更是現任法拉省省長的父親。

余勇表示，塔利班此行到訪是為了與他商討公司與上任政府在合作項目上的交接事宜。塔利班更給余勇公司發出新政府抬頭的文件，以示保障其公司安全營運。

余勇續指，幾名武裝分子離開前更對他們宣傳新政府的未來政策，表示阿富汗將成為一個禁毒國家，並以豐富的礦產資源作為經濟重點，無任歡迎余勇等中國人來到阿富汗承接開礦項目。事後，余勇更與塔利班人員們面露笑容地拍下合照。

美國智庫：中國在阿富汗只關心這件事 無意推自己一套

王毅與穆斯林國談阿富汗 促塔利班打擊東伊運

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解