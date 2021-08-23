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和塔利班與虎謀皮實不得已 但也切忌走得太前

國情動向 15:23 2021/08/23

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阿富汗變天，塔利班掌權。綜觀各大國反應，美國等西方國家紛紛撤離阿富汗，俄羅斯也出於歷史恩怨，對塔利班政權心存芥蒂，唯獨中國釋出訊號相對最為樂觀。儘管中國其實也知道不可盡信塔利班，但與虎謀皮卻可謂已是當下最能趨吉避凶的辦法。只是相比官方接觸的謹慎，中國亦應注意輿論場上的表態不要走得太前，這除了有「被虎咬」的風險，還是個可能引起內部反彈的問題。

塔利班來勢洶洶，西方國家眼前只顧速速從阿富汗撤人，後續如何應對還待盟國之間協商，美國私底下與塔利班接觸，重點看來暫時只在於保障喀布爾機場安全。

俄羅斯表明，暫時無意承認塔利班政權，只稱希望與塔利班發展關係。俄羅斯在喀布爾的大使館則繼續運作。

中國立場雖與俄羅斯相似，並同樣與塔利班對話並保持使館開放，但口風似乎要樂觀一些。

中國外交部連日就阿富汗變天表態，發言人華春瑩表示，中方「在充分尊重阿富汗國家主權及國內各派意願基礎上，同阿富汗塔利班等保持著聯繫和溝通」，「我們鼓勵並希望阿塔（阿富汗塔利班）將其積極表態落到實處」，「中方現在能做和將要做的就是尊重阿富汗人民的意願和選擇，推動阿盡快停止戰爭，平穩過渡，遏制各類恐怖主義，實現和平」。

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華春瑩還稱，中方「也注意到俄羅斯等一些國家政要和不少國際媒體，肯定當前阿塔進入喀布爾後各方面的表現......認為如今的塔利班比上次執政時期更加清醒和理性」。

她表示：「世界上沒有任何事物是一成不變的。我們主張要用全面、聯繫的、發展的辯證思維來認識、看待和處理問題，不僅要看過去怎麽樣，也要看現在怎麽樣；不僅聽其言，也要觀其行。如果不與時俱進，而是抱守固定思維，無視形勢發展，那就是刻舟求劍，就不會得出符合實際的結論。」

「阿富汗局勢的急劇演變也表明，外界以往對阿富汗形勢缺乏客觀判斷，對阿民意缺乏準確把握。在這方面，西方某些國家尤其應該汲取教訓。」

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這樣的表態自然難免受到議論，惟爭取塔利班「聽話」，穩住阿富汗及周邊地區形勢，已算是目前最符合中國利益的辦法。

畢竟美國卸責撤走已板上釘釘，而美國遠在萬里之外，俄羅斯好歹也有中亞國家作屏障，中國卻是阿富汗的鄰國。阿富汗一旦亂下去，再次成為恐怖分子溫床，就算衝擊不了新疆穩定，也必定會嚴重威脅中國在巴基斯坦等地的一帶一路投資，打亂中國的大棋盤。

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事實上，中國官方對塔利班論述也是貼近實況的。

首先，的確沒有事物是一成不變的。今天受國際承認巴勒斯坦自治政府的重要一環，巴勒斯坦解放組織，數十年前就是「打正旗號」的恐怖組織，劫機、放炸彈統統幹得不少。塔利班作為相似的政治軍事混合組織，在合適環境下從激進走向溫和並非不可能。

接著，塔利班一定程度上相信確也代表阿富汗民意。縱然喀布爾等城市有不少人熟悉外部世界，但阿富汗更多的是山區峽谷部落，當地民眾想法並無法以外部價值來解釋。美國浪費了20年，證明阿富汗整體難以隨外部意志和價值改變；塔利班以絕對劣勢打了20年亦能愈戰愈強，兵源和物資從何以來，也足證阿富汗整體人心向背。

再者，外界對「塔利班」三字或多或少都有混淆。常說的塔利班是阿富汗塔利班（阿塔），前身是抵抗蘇聯侵略的伊斯蘭民兵，與巴基斯坦關係密切，但因與基地等恐怖組織關係曖昧而受到外界質疑。至於近年經常在區內發動恐怖襲擊的，則是巴基斯坦塔利班（巴塔），巴塔尋求推翻巴基斯坦政府，因此亦與阿塔有不少矛盾。

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不過，相比外交部措辭相對謹慎，官媒近日對內宣傳卻顯得比較「出位」，引起國內輿論質疑。

央視網上周發佈「60秒了解塔利班是什麽組織」短片，內容提及塔利班「紀律嚴明」、「得到平民支持」、「成為阿富汗最強大的一支勢力」，但卻隻字不提塔利班的極端伊斯蘭主張，或其殘暴管治手段和毒品輸出等議題。短片隨即引來了不少內地網民批評，結果發佈影片的微博帖文在數小時後被刪除。

《環球時報》總編輯胡錫進早前同樣出事。塔利班代表7月上旬形容中國是朋友，歡迎到阿富汗投資重建，表示會保證中國人員安全後，胡錫進在微博寫道「現在知道中國外交的穩重和厲害了吧？」、「中國的路線讓我們既是喀布爾的朋友，塔利班也把我們當朋友」，結果也是引來網民許多罵聲。

其實，阿富汗塔利班設法「洗底」爭取國際承認，外界應做的，就是設法督促塔利班履行諾言，現時還用不著替它說話。塔利班過去是甚麼組織，大家都很清楚。大家現在心裏無底的，是塔利班將來會是甚麼組織。

塔利班近日表態雖然好聽，但阿富汗各地傳出的消息並未如人意。大家更記得，塔利班當年炸毀了有過千年歷史的聯合國世界文化遺產巴米揚大佛。

塔利班今後形象如何，取決的是這個組織自己的行動，這相信也是中國和世界各國以後會否承認塔利班政權的關鍵。填補這個差距，不應該是官媒的責任。

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責任編輯：連兆鋒

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