  • 33°C
香港時間 : 2021823日 (一) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

三天連打兩「虎」 今年落馬的中管幹部已有21人

國情動向 15:24 2021/08/23

分享：

中央紀委國家監委網站8月23日11時許發布消息，遼寧省政協原副主席薛恒涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。加上，21日晚間發佈的，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。三天內，中紀委連打兩「虎」。

薛恒，男，漢族，1955年11月生，綏中人，1973年8月參加工作，1974年6月加入中國共產黨，在職研究生學歷。薛恒長期在遼寧工作，先後擔任過遼寧省民政廳廳長、黨組書記，丹東市委書記，營口市委書記等，2011年獲任遼寧省政府副省長，其間曾於 2011年至2013年兼任省公安廳廳長、黨委書記，2016年任遼寧省政協副主席。

隨著薛恒、周江勇被查，今年落馬的中管幹部增至21人。

其中，今年年初被通報落馬的遼寧省政協原副主席李文喜，曾擔任過9年的遼寧省公安廳廳長。

公開資料顯示，李文喜於2002年出任遼寧省公安廳廳長，2008年任遼寧省政協副主席，繼續兼任省公安廳廳長。2011年，遼寧省十一屆人大常委會第二十二次會議通過，免去李文喜的遼寧省公安廳廳長職務。李文喜已達到省公安廳廳長任職年齡界限，專任省政協副主席。

另外值得一提的是，今年8月12日，遼寧省紀委監委發佈消息稱，瀋陽市副市長，市公安局黨委書記、局長楊建軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。稍早前的5月28日，曾任瀋陽市公安局黨委委員、副局長的孟煒，在丹東市副市長、市公安局黨委書記、局長的崗位上宣告落馬。

杭州開展影響親清政商關係問題專項治理 聚焦三方面

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

 

相關文章

上海公安局長龔道安被查 年內第3名落馬警界高官
2020/08/18
上海公安局長龔道安被查 年內第3名落馬警界高官
中央巡視組前巡視專員落馬　曾長期在王岐山手下工作
2020/10/02
中央巡視組前巡視專員落馬　曾長期在王岐山手下工作
【金融反腐】五中後打老虎　兩金融背景高官涉貪落馬
2020/11/02
【金融反腐】五中後打老虎　兩金融背景高官涉貪落馬
杭州開展影響親清政商關係問題專項治理 聚焦三方面
今日
杭州開展影響親清政商關係問題專項治理 聚焦三方面

你可能感興趣

上海公安局長龔道安被查 年內第3名落馬警界高官
20:21 2020/08/18
上海公安局長龔道安被查 年內第3名落馬警界高官
中央巡視組前巡視專員落馬　曾長期在王岐山手下工作
17:33 2020/10/02
中央巡視組前巡視專員落馬　曾長期在王岐山手下工作
【金融反腐】五中後打老虎　兩金融背景高官涉貪落馬
20:46 2020/11/02
【金融反腐】五中後打老虎　兩金融背景高官涉貪落馬
政治 中國共產黨 瀋陽 遼寧省 杭州 中國 中紀委

下一篇文章

和塔利班與虎謀皮實不得已 但也切忌走得太前
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

受傷的野獸更危險 美國敗走阿富汗 中國更需小心
受傷的野獸更危險 美國敗走阿富汗 中國更需小心
【星球大戰？】中國研千米級巨型航天器 長度相等3艘航母
【星球大戰？】中國研千米級巨型航天器 長度相等3艘航母
中國疑懲罰立陶宛親台 不買其乳酪、農產品及木材（第二版）
中國疑懲罰立陶宛親台 不買其乳酪、農產品及木材（第二版）
央視曝中國最神秘飛行器 速度達25倍音速（多圖，有片）
央視曝中國最神秘飛行器 速度達25倍音速（多圖，有片）
阿富汗中國大使館照運作 曾碰上這事令館員要寫遺書
阿富汗中國大使館照運作 曾碰上這事令館員要寫遺書
阿富汗牽動中美與台海 美專家：這一點我倒希望北京猜對
阿富汗牽動中美與台海 美專家：這一點我倒希望北京猜對