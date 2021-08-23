▲ 深圳樓市嚴寒超想像？學區房3折求售 業主放盤搵500經紀

內地監管部門連環出手調控後，深圳樓市恐進一步跌入寒流，過去被追捧的「學區房」，一些樓盤如今要大幅割價求售。其中一個例子，減價至大約3折放盤才能脫手；也有業主因擔心樓盤賣不出，找來500個經紀幫手放盤，令市場更添寒意。

根據《每日經濟新聞》報道，深圳一套頂級學區房早前在一個拍賣平台流拍；由於起拍價相比市價，其實已經便宜了500萬元（人民幣，下同）以上，因此流拍頗令人意外。

這套學區房至本月20日進行二次拍賣時，起拍價進一步降低到867萬元，最終有5人報名參與競拍，終極以1035萬元的價格被人拍走了。按總價1035萬元和104.7平方米的面積計算，這套學區房的成交單價約為9.89萬元/平方米。

怕賣不出 動用人海戰術放盤

值得注意是，今年1月，同片區的國城花園一個44平方米房源以1420萬元成交，單價高達32.27萬元/平米，被人稱為學區房中的「愛馬仕」。

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根據這些數字核算，上述以每平方米9.89萬元拍出的學區房，數月來大幅砍價70%左右，如今要以3折才能賣出。

這不是孤例，在此之前，深圳優質學區房百花片區長城花園一套104.7平方米的房子，起拍價為1084萬元，單價在10萬元，每平方米比市場價便宜了3萬多元，但同樣遭遇了流拍，目前二拍價格更是降到了867萬元。

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深圳某地產中介公司福田北區負責人王法彬對記者稱，法拍房的流拍確實比較罕見，之前這個片區的房子，即使是法拍房也比較受大家的追捧。這次流拍釋放了一個信號，最近市場調控的方向，可能會讓學區房的熱捧程度有所下降。

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另一方面，《中國基金報》報道，深圳本地一家房產諮詢平台透露，觀瀾一名業主，為了賣房，不僅拉了500人的中介群，還承諾只要幫忙成交都有2個點佣金和大紅包。

教育公平法律 令學區房不再「馨香」

根據過往多年的經驗，嚴厲的樓市調控之下，學區房比非學區房更加堅挺，也是更能保值增值的資產。但是，學區房的致命弱點在於，入學政策一旦調整，其價值或將大幅縮水。深圳學區房的降溫，就與擬推行的「大學區制」有關。

今年8月1日，《深圳經濟特區社會建設條例（草案徵求意見稿）》公開徵求意見。針對各界關注的教育公平問題，提出推行「大學區招生」和辦學管理模式，建立義務教育學校教師交流制度，以合理均衡配置教育資源，最佳化教育結構。

「大學區制+教師交流制度」打破了傳統學區學位的概念，外界認為可一定程度防範炒作學區房現象。

責任編輯：鄧國強

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