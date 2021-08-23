  • 33°C
香港時間 : 2021823日 (一) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳樓市嚴寒超想像？學區房3折求售  業主放盤搵500經紀

經濟脈搏 16:31 2021/08/23

分享：

深圳樓市嚴寒超想像？學區房3折求售  業主放盤搵500經紀

內地監管部門連環出手調控後，深圳樓市恐進一步跌入寒流，過去被追捧的「學區房」，一些樓盤如今要大幅割價求售。其中一個例子，減價至大約3折放盤才能脫手；也有業主因擔心樓盤賣不出，找來500個經紀幫手放盤，令市場更添寒意。

根據《每日經濟新聞》報道，深圳一套頂級學區房早前在一個拍賣平台流拍；由於起拍價相比市價，其實已經便宜了500萬元（人民幣，下同）以上，因此流拍頗令人意外。

這套學區房至本月20日進行二次拍賣時，起拍價進一步降低到867萬元，最終有5人報名參與競拍，終極以1035萬元的價格被人拍走了。按總價1035萬元和104.7平方米的面積計算，這套學區房的成交單價約為9.89萬元/平方米。

怕賣不出  動用人海戰術放盤

值得注意是，今年1月，同片區的國城花園一個44平方米房源以1420萬元成交，單價高達32.27萬元/平米，被人稱為學區房中的「愛馬仕」。

深圳樓市神話破滅？二手住宅成交暴跌8成 逾半房源減價

深圳樓市成交低迷 中介紛紛離職 傳有人捲款潛逃

根據這些數字核算，上述以每平方米9.89萬元拍出的學區房，數月來大幅砍價70%左右，如今要以3折才能賣出。

這不是孤例，在此之前，深圳優質學區房百花片區長城花園一套104.7平方米的房子，起拍價為1084萬元，單價在10萬元，每平方米比市場價便宜了3萬多元，但同樣遭遇了流拍，目前二拍價格更是降到了867萬元。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

深圳某地產中介公司福田北區負責人王法彬對記者稱，法拍房的流拍確實比較罕見，之前這個片區的房子，即使是法拍房也比較受大家的追捧。這次流拍釋放了一個信號，最近市場調控的方向，可能會讓學區房的熱捧程度有所下降。

打擊虛擬貨幣非法交易 人行深圳支行專項整治涉11間企業

深圳學區房一夜入冬 降價500萬無人買

另一方面，《中國基金報》報道，深圳本地一家房產諮詢平台透露，觀瀾一名業主，為了賣房，不僅拉了500人的中介群，還承諾只要幫忙成交都有2個點佣金和大紅包。

教育公平法律  令學區房不再「馨香」

根據過往多年的經驗，嚴厲的樓市調控之下，學區房比非學區房更加堅挺，也是更能保值增值的資產。但是，學區房的致命弱點在於，入學政策一旦調整，其價值或將大幅縮水。深圳學區房的降溫，就與擬推行的「大學區制」有關。

今年8月1日，《深圳經濟特區社會建設條例（草案徵求意見稿）》公開徵求意見。針對各界關注的教育公平問題，提出推行「大學區招生」和辦學管理模式，建立義務教育學校教師交流制度，以合理均衡配置教育資源，最佳化教育結構。

「大學區制+教師交流制度」打破了傳統學區學位的概念，外界認為可一定程度防範炒作學區房現象。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

深圳學區房一夜入冬 降價500萬無人買
2021/08/19
深圳學區房一夜入冬 降價500萬無人買
打擊虛擬貨幣非法交易 人行深圳支行專項整治涉11間企業
2021/08/18
打擊虛擬貨幣非法交易 人行深圳支行專項整治涉11間企業
香港入境深圳隔離政策調整 符合這條件僅需集中隔離7日
2021/08/18
香港入境深圳隔離政策調整 符合這條件僅需集中隔離7日
深圳樓市成交低迷 中介紛紛離職 傳有人捲款潛逃
2021/08/15
深圳樓市成交低迷 中介紛紛離職 傳有人捲款潛逃
深圳樓市神話破滅？二手住宅成交暴跌8成 逾半房源減價
2021/08/14
深圳樓市神話破滅？二手住宅成交暴跌8成 逾半房源減價

你可能感興趣

深圳學區房一夜入冬 降價500萬無人買
11:45 2021/08/19
深圳學區房一夜入冬 降價500萬無人買
打擊虛擬貨幣非法交易 人行深圳支行專項整治涉11間企業
15:20 2021/08/18
打擊虛擬貨幣非法交易 人行深圳支行專項整治涉11間企業
香港入境深圳隔離政策調整 符合這條件僅需集中隔離7日
13:32 2021/08/18
香港入境深圳隔離政策調整 符合這條件僅需集中隔離7日
經濟 經濟現象 拍賣 地產 成交 放盤 深圳 中國

下一篇文章

商務部長：下半年和明年中國外貿形勢都很嚴竣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國證監會：將創造條件推動中美審計監管合作
中國證監會：將創造條件推動中美審計監管合作
【共同富裕】官媒：應改革收入分配制度 適時開徵財產稅
【共同富裕】官媒：應改革收入分配制度 適時開徵財產稅
深圳樓市神話破滅？二手住宅成交暴跌8成 逾半房源減價
深圳樓市神話破滅？二手住宅成交暴跌8成 逾半房源減價
【中國樓市】無需依賴中介？杭州開啟房東直售模式 中介股跌
【中國樓市】無需依賴中介？杭州開啟房東直售模式 中介股跌
商務部長：下半年和明年中國外貿形勢都很嚴竣
商務部長：下半年和明年中國外貿形勢都很嚴竣
日媒：全球市場份額居首的中企明顯增加
日媒：全球市場份額居首的中企明顯增加