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深圳幼兒園地底暗藏「桑拿會所」  官竟稱是教師培訓中心（多圖）

社會熱點 18:16 2021/08/23

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深圳幼兒園地底暗藏「桑拿會所」  官竟稱是教師培訓中心

多名深圳南山區寶能城幼兒園的孩子家長日前反映稱，該幼兒園通知家長今年9月開學。而家長們在8月18日參加幼兒園開放日時意外發現，幼兒園的兒童遊樂設施裡竟藏有一處地下通道：通道的另一頭，是正在裝修的KTV包間、泳池和桑拿房等娛樂設施，儼然是一處隱秘的地下娛樂「會所」。

更令人摸不著頭腦，是與事件相關的各方，對這所幼兒園地下的成年人會所，有不同的解說。

澎湃新聞報道，家長代表李女士回憶，「會所」的樓上便是緊鄰著幼兒園的一幢三層小樓。她說，「地下通道的入口在幼兒園一處室外遊樂設施下面，門口有一扇木柵欄門。18日那天我們順著樓梯走下去以後，穿過雜亂的通道，看到裡面正在裝修各種娛樂設施，有KTV包廂、泳池和桑拿房。」

地下會所是什麼？竟有多種不同說法

李女士表示 ，今年6月，家長們曾向深圳12345熱線反映：「南山區規劃土地監察局回應稱，該地塊開發商涉嫌未經審批建設樓房，桃源街道規劃土地監察隊也對公司開具了《協助調查通知書》。」

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但當8月18日家長們再次聯繫南山區規劃土地監察局，得到的答覆卻是一百八十度改變：當局竟指，初步認定該建築為幼兒園配建的「教師培訓中心」。

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「這應該不是單純的違建，更何況地下通道還直接與幼兒園內部相連，如果有社會人員從這裡直接闖入幼兒園，後果不堪設想。」家長閻女士十分氣憤。

規劃部門：初步認定這是教培中心

 「開發商給我們的解釋是，這裡是幼兒園配建的教師培訓中心。」該負責人表示，在實地檢查中，他們也看到了此處有設置舞蹈房、多功能廳等設施。

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多名家長則表示，寶能城幼兒園園長回應稱兒童設施下的通道為人防（人民防空，civil air defence works）工程，強調隔壁的三層建築確實為幼兒園配建的教培中心。在家長們的強烈要求下，園方已經用繩索將通道入口處的柵欄門封閉。

19日上午，家長們就此事前往南山區教育局。「學前教育科的領導告訴我們，目前寶能城幼兒園還沒有得到教育局的招生批覆，按正常情況今年9月1日無法開學。」家長鄧女士說。

開發商：會所是上手租客留下 他是一名老闆

寶能城幼兒園由深圳華贏置業有限公司建設。深圳華贏置業有限公司寶能城項目部副總經理葉宗彬，提出另一種說法，稱幼兒園教培中心的地下部分並非開發商所為，是之前租給了一位私人老闆做培訓機構使用，是其自行建造的。開發商已經開始著手對地下娛樂設施進行拆除。

「後續幼兒園旁的三層小樓將繼續用作配套的教培中心」，「待分隔完成後，招生資質應可拿到。」

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責任編輯：鄧國強

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