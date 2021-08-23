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【中國經濟】人行：促進實際貸款利率下行 

經濟脈搏 19:25 2021/08/23

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人民銀行行長易綱今日（23日）表示，要繼續做好跨周期設計，銜接好今年下半年和明年上半年信貸工作；要促進實際貸款利率下行，小微企業綜合融資成本穩中有降。

人民銀行召開金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，易綱強調，加大信貸對實體經濟特別是中小微企業的支持力度，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。

使資金更多流向科技創新 綠色發展

要堅持推進信貸結構調整，加大對重點領域和薄弱環節的支持，使資金更多流向科技創新、綠色發展，更多流向中小微企業、個體工商戶、新型農業經營主體。要促進實際貸款利率下行，小微企業綜合融資成本穩中有降。要繼續推進銀行資本補充工作，提高銀行信貸投放能力。

會議指出，全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨嚴峻複雜，國內經濟恢復仍然不穩固、不均衡，保持信貸平穩增長仍需努力。

要統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，保持貨幣政策穩定性，增強前瞻性、有效性，把服務實體經濟放到更加突出的位置，以適度的貨幣增長支持經濟高質量發展，助力中小企業和困難行業持續恢復，保持經濟運行在合理區間。

責任編輯：蒯宇澄

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