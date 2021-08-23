▲ 賀錦麗晤李顯龍再提南海航行自由 中方這樣回應

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）開始了她對東南亞地區的短暫訪問。在這次訪問行程的第一站新加坡， 賀錦麗談到了她所稱的「一個自由與開放印太地區的共同願景」。

中國外交部發言人汪文斌周一（23日）在例行記者會上，就賀錦麗訪問新加坡和越南指出，美方的訪問應有利於維護地區和世界的和平穩定。

我們一貫主張國與國之間的交流應當有利於促進國家之間的互信，有利於維護地區和世界的和平穩定。

汪文斌：美方應有利於維護地區和平

賀錦麗在與新加坡總理李顯龍周一共同會見記者時，她強調了美國對該地區的承諾－－與盟友們一道「在南海等地區支持以規則為基礎的國際秩序和航行自由」。

賀錦麗說，「我來這裡的原因是美國是一個全球領導者，我們認真履行這一角色」。

阿富汗牽動中美與台海 美專家：這一點我倒希望北京猜對

中國證監會：將創造條件推動中美審計監管合作

星期一的會談包括氣候變化危機、合作終止新冠疫情的必要性以及防止今後再出現類似的疫情。當天賀錦麗還訪問了樟宜海軍基地，對停靠在那裡的美國塔爾薩號軍艦上的美國水兵發表講話。

賀錦麗預計星期二與工商界領袖會面，以期共同努力鞏固全球供應鏈。之後，她將訪問越南，成為第一名訪問越南的美國副總統。

華盛頓正尋求鞏固國際支持，以應對中國日益增強的全球影響力。

【中美角力】秦剛會見美中關係全國委員會長 稱中美鬥則俱傷

【中美角力】可再打稀土牌？美媒指中國或與塔利班合作開發稀土

美國國防部長奧斯汀今年7月也訪問了新加坡和越南，以及菲律賓。美國國務卿布林肯8月初以視訊方式出席了由10個成員國組成的東南亞國家聯盟的年度峰會。

另一方面，對於美國近日提名資深外交官伯恩斯出任駐華大使。汪文斌周一在例行記者會表示，中方希望新任大使致力於促進中美兩國友好合作，為推動中美關係健康穩定發展，發揮建設性作用。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解