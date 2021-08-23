阿富汗有危但有機 紐時：中國看準了這些黃金機會

美國在阿富汗以不光彩的方式退場後，紐約時報認為，中國已準備好填補前者留下的空間，並準備好捉緊加強在當地影響力、參與基建，甚至籍此延伸「一帶一路」版圖的黃金機會。文章指，阿富汗一直是征服者的墳場，包括美國，但中國這次攜帶的不是炸彈，而是建築藍圖，以及證明該詛咒可被打破的機會。

文章指，北京尚未正式承認塔利班是阿富汗的新政府，但它上周的聲明說，「尊重阿富汗人民的意願和選...擇同阿富汗發展睦鄰友好合作關係」。傳遞的信息很清楚，就是中國對與塔利班建立更緊密的關係沒有顧慮，並準備在差不多已被美國拋棄的阿富汗，成為最有影響力的外部參與者。自美國入侵阿富汗以來，中國向阿富汗提供了數百萬美元的醫療援助，援建醫院、太陽能發電站等，並還加強了雙方貿易關係，成為阿富汗最大的貿易夥伴之一。

▲ 阿富汗部分地區據報已恢復秩序。

北京能為喀布爾提供其最需要的東西—政治中立和經濟投資；阿富汗也有中國最看重的東西—基礎設施和工業建設的機會。中國在這些領域的能力可以說是無與倫比，尤其中國企業以在不太穩定的國家投資，並從中獲得回報而聞名。然而，隨著美軍全面撤出，中國在阿富汗進行大規模投資的障礙已被消除。

中國目前的長期戰略投資計劃之一是「一帶一路」倡議，阿富汗曾是這個巨大布局中具有吸引力卻缺失的部分。如果中國能夠將嘔線從巴基斯坦延伸到阿富汗，例如修建從白沙瓦到喀布爾的高速公路，這將開闢進入中東市場的更短陸路。通往喀布爾的新公路，也會讓印度的抵制變得不那麼重要。

▲ 阿富汗有豐富的礦物資源。（配圖）

文章又指，北京現在也處於對阿富汗政治格局擁有更大影響力的地位，從阿富汗的歷史顯示，一個組織很少能控制整個國家，考慮到塔利班拿下該國的迅速，有理由預期會出現一些內亂。中國已是聯合國安理會常任理事國中提供最多維和部隊的國家，它有可能成為最大的維和部隊派遣國之一，而來自友好鄰國中國的維和部隊，幾乎肯定會比來自西方的部隊更受歡迎。在當地的影響力增加，也意味著北京更有希望阻止反華恐怖組織在阿富汗站穩腳。

今年7月，利班副領導人巴拉達爾訪問北京時承諾，塔利班絕不會允許任何組織利用阿富汗領土從事危害中國的活動。

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責任編輯：陳建錫