  • 30°C
香港時間 : 2021823日 (一) 23:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿富汗有危但有機 紐時：中國看準了這些黃金機會

國情動向 22:29 2021/08/23

分享：

美國在阿富汗以不光彩的方式退場後，紐約時報認為，中國已準備好填補前者留下的空間，並準備好捉緊加強在當地影響力、參與基建，甚至籍此延伸「一帶一路」版圖的黃金機會。文章指，阿富汗一直是征服者的墳場，包括美國，但中國這次攜帶的不是炸彈，而是建築藍圖，以及證明該詛咒可被打破的機會。

文章指，北京尚未正式承認塔利班是阿富汗的新政府，但它上周的聲明說，「尊重阿富汗人民的意願和選...擇同阿富汗發展睦鄰友好合作關係」。傳遞的信息很清楚，就是中國對與塔利班建立更緊密的關係沒有顧慮，並準備在差不多已被美國拋棄的阿富汗，成為最有影響力的外部參與者。自美國入侵阿富汗以來，中國向阿富汗提供了數百萬美元的醫療援助，援建醫院、太陽能發電站等，並還加強了雙方貿易關係，成為阿富汗最大的貿易夥伴之一。

阿富汗部分地區據報已恢復秩序。

北京能為喀布爾提供其最需要的東西—政治中立和經濟投資；阿富汗也有中國最看重的東西—基礎設施和工業建設的機會。中國在這些領域的能力可以說是無與倫比，尤其中國企業以在不太穩定的國家投資，並從中獲得回報而聞名。然而，隨著美軍全面撤出，中國在阿富汗進行大規模投資的障礙已被消除。

中國目前的長期戰略投資計劃之一是「一帶一路」倡議，阿富汗曾是這個巨大布局中具有吸引力卻缺失的部分。如果中國能夠將嘔線從巴基斯坦延伸到阿富汗，例如修建從白沙瓦到喀布爾的高速公路，這將開闢進入中東市場的更短陸路。通往喀布爾的新公路，也會讓印度的抵制變得不那麼重要。

阿富汗有豐富的礦物資源。（配圖）

文章又指，北京現在也處於對阿富汗政治格局擁有更大影響力的地位，從阿富汗的歷史顯示，一個組織很少能控制整個國家，考慮到塔利班拿下該國的迅速，有理由預期會出現一些內亂。中國已是聯合國安理會常任理事國中提供最多維和部隊的國家，它有可能成為最大的維和部隊派遣國之一，而來自友好鄰國中國的維和部隊，幾乎肯定會比來自西方的部隊更受歡迎。在當地的影響力增加，也意味著北京更有希望阻止反華恐怖組織在阿富汗站穩腳。

今年7月，利班副領導人巴拉達爾訪問北京時承諾，塔利班絕不會允許任何組織利用阿富汗領土從事危害中國的活動。

受傷的野獸更危險 美國敗走阿富汗 中國更需小心

阿富汗牽動中美與台海 美專家：這一點我倒希望北京猜對

阿富汗中國大使館照運作 曾碰上這事令館員要寫遺書

責任編輯：陳建錫

地緣政治 外交 經濟 太陽能 中國 巴基斯坦 阿富汗 一帶一路 貿易 印度

下一篇文章

賀錦麗晤李顯龍再提南海航行自由 中方這樣回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國商人曝打交道細節 與塔利班「老友」到合照
中國商人曝打交道細節 與塔利班「老友」到合照
受傷的野獸更危險 美國敗走阿富汗 中國更需小心
受傷的野獸更危險 美國敗走阿富汗 中國更需小心
中國疑懲罰立陶宛親台 不買其乳酪、農產品及木材（第二版）
中國疑懲罰立陶宛親台 不買其乳酪、農產品及木材（第二版）
央視曝中國最神秘飛行器 速度達25倍音速（多圖，有片）
央視曝中國最神秘飛行器 速度達25倍音速（多圖，有片）
【星球大戰？】中國研千米級巨型航天器 長度相等3艘航母
【星球大戰？】中國研千米級巨型航天器 長度相等3艘航母
阿富汗牽動中美與台海 美專家：這一點我倒希望北京猜對
阿富汗牽動中美與台海 美專家：這一點我倒希望北京猜對