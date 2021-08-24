【中國經濟】中銀管濤點明五大挑戰 經濟下行人幣匯率承壓

中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，下半年經濟下行壓力明顯加大，這雖使人民幣匯率承壓，但無須過度擔憂。他又指出中國經濟將面臨五點挑戰，包括外需回落、內需不足、中小企壓力不減。

管濤：部分疫情損失難彌補 拖累居民消費

據路透社報道，管濤認為，去年支撐人民幣匯率升值的基本面因素，如中美利差、防疫優勢等今年都有所弱化。這也促使人民幣匯率回歸常態，通過匯率的變動反映市場供求。但他也強調，不能簡單由基本面變化線性外推人民幣必然升值或者貶值。匯率波動是一個常態，應對匯率波動，預案比預測重要。去年底中央經濟工作會議重提保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

面對下半年經濟下行壓力的加大，在市場對政策放水預期升溫的前提下，7月底政治局會議提出跨周期調節。管濤認為，跨周期是逆周期調節的補充而非替代。準確理解跨周期調節，是正確把握中國宏觀調控脈絡的關鍵。中國已基本渡過跨周期調節的上半場，即穩增長壓力較小的窗口期，而正在進入跨周期調節的下半場，經濟復甦動能放緩。

相較疫情前的經濟增長態勢，當前的經濟復甦仍有不足之處。部分疫情造成的損失可能是難以彌補的。經過拆解分析，服務消費拖累居民消費復甦，而非居民部門的商品消費疲軟，這可能是社零恢復較慢的一個重要原因。雖然今年二季度內外需錯配有所收斂，但是經濟動能的切換仍具挑戰性。

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在管濤看來，中國經濟將面臨五點挑戰：一是外需景氣逐漸回落，內需的緊迫性進一步增強；二是就業壓力仍較大，服務業創造就業的能力仍存在堵點；三是就業壓力背後的收入問題，財政難以完全填補疫情引發的收入損失，基建投資又存在資金閑置和項目不足的問題，可能無法像過去那樣顯著拉動就業增長。

四是中小企業經營壓力不減，根本原因是內需不足；五是嚴監管的短期影響可能逐漸顯現，房地產銷售不弱和消費疲軟形成鮮明對比，也讓如何平衡長期發展和短期陣痛將考驗政策調控能力。

責任編輯：尹航

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