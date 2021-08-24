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【新冠病毒源頭】美情報機構報告明出爐 中方直斥「拼湊栽贓」（第二版）

國情動向 16:05 2021/08/24

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【新冠病毒源頭】美情報機構報告明天出爐 專家披露這些訊息

美國總統拜登早前指示情報機關調查新冠肺炎疫情源頭，並提交報告。白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）說，報告會在美國時間24日（即香港時間明天、25日）如期完成，但需數日來理出一份公開用的非機密版本。而美國權威專家，病毒沒有「人工製造」的特徵，但不能完全排除實驗室外洩的可能性。

（新增二至四段中國外交部最新回應）

對於美方即將發表新冠肺炎疫情源頭調查報告，中國外交部發言人汪文斌周二（24日）在例行記者會答問表示，溯源需要的是科學，而不是什麼情報，由情報機構去搞病毒溯源，本身就是反科學的。他直斥：

美國的情報機構歷來劣跡斑斑，他們搞的所謂溯源報告更不可能基於事實真相，只不過是一份先有結論後拼湊證據的栽贓報告，根本不可信。溯源需要的是團結而不是陷害，溯源為的是維護各國人民的生命與健康，而不是為了甩鍋推責，打壓對手，服務一己私利。

汪文斌指出，新冠肺炎疫情暴發以來，美國將抗疫政治化，導緻美國成為感染和死亡人數最多的國家，讓美國民眾付出了沉重的代價；現在美國出於不可告人的政治目的，又在溯源問題上動用情報機構搞所謂的調查，破壞國際溯源合作，遭到國際上的普遍質疑和反對。「我們奉勸美方從本國人民和世界人民的生命健康利益出發，停止政治化的操弄，早日回到科學溯源的軌道上來。」

美專家柯林斯：新冠病毒似乎來自動物

拜登（Joe Biden）於今年5月底指示情報機關調查新冠病毒起源，並要求在90天內提交報告；情報機關追查多種假設，包括病毒是否從中國實驗室溢出的可能性。

美國媒體CNBC報道，美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）當地時間23日說，新冠病毒似乎來自動物，但他不排除武漢病毒研究所科學人員暗中研究這種病毒及病毒時，意外外洩的可能性。

【新冠病毒】世衛宣布將成立新溯源小組 京曾反對政治化

【新冠溯源】中國工程院院士徐建國：新冠病毒是自然源性 不可能人工製造

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柯林斯說，「從其他方面取得的大量證據指向不是（自實驗室製造、外洩），這是自然產生的病毒。不是說病毒不可能由武漢病毒研究所偷偷研究然後外洩，這個我們不知道。但病毒本身沒有被人工蓄意製造出來的特徵。」

他還說，中國拒絕參與，讓世界衛生組織（WHO）的調查更艱難。他表示，「我認為中國基本上不願考慮讓世衛再次調查，就只是說『免了，沒興趣』。」

柯林斯認為，情報機關蒐集的多數資訊可能都會列為機密，但報告中有些資訊會公開，接下來會是「很有意思的一周」。

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責任編輯：鄧國強

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