▲ 【新冠病毒源頭】美情報機構報告明天出爐 專家披露這些訊息

美國總統拜登早前指示情報機關調查新冠肺炎疫情源頭，並提交報告。白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）說，報告會在美國時間24日（即香港時間明天、25日）如期完成，但需數日來理出一份公開用的非機密版本。而美國權威專家，病毒沒有「人工製造」的特徵，但不能完全排除實驗室外洩的可能性。

中國外交部發言人汪文斌周三（23日）再回應疫源調查時表示，奉勸美方不要再往別人身上潑髒水，先把自家實驗室的情況調查清楚再說。

拜登（Joe Biden）於今年5月底指示情報機關調查新冠病毒起源，並要求在90天內提交報告；情報機關追查多種假設，包括病毒是否從中國實驗室溢出的可能性。

美專家柯林斯：新冠病毒似乎來自動物

美國媒體CNBC報道，美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）當地時間23日說，新冠病毒似乎來自動物，但他不排除武漢病毒研究所科學人員暗中研究這種病毒及病毒時，意外外洩的可能性。

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柯林斯說，「從其他方面取得的大量證據指向不是（自實驗室製造、外洩），這是自然產生的病毒。不是說病毒不可能由武漢病毒研究所偷偷研究然後外洩，這個我們不知道。但病毒本身沒有被人工蓄意製造出來的特徵。」

他還說，中國拒絕參與，讓世界衛生組織（WHO）的調查更艱難。他表示，「我認為中國基本上不願考慮讓世衛再次調查，就只是說『免了，沒興趣』。」

柯林斯認為，情報機關蒐集的多數資訊可能都會列為機密，但報告中有些資訊會公開，接下來會是「很有意思的一周」。

中國外交部發言人叫美國查自己

作為中國外交部發言人，汪文斌周一日在例行記者會上，被問及：

美國北卡羅來納大學生物實驗室和該校素有「冠狀病毒獵手」之稱的巴里克（Ralph Steven Baric）教授持續引發媒體關注，特別是巴里克在人工合成冠狀病毒方面的高超技術、北卡大學生物實驗室糟糕的安全記錄，以及巴里克與德特里克堡（Fort Detrick）實驗室非同尋常的合作關係。中方對此有何評論？

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汪文斌回應說，一段時間以來，美方無視中國—世衛組織聯合研究報告關於病毒從實驗室泄漏是極不可能的結論，執意炒作所謂「武漢病毒研究所實驗室泄漏論」，甚至為此不惜動用情報機構炮制所謂溯源調查報告；但抹黑中國洗刷不了美國自己。美方一再聲稱新冠病毒是從實驗室泄漏出去的，但事實上，最應當調查的正是美國自己。

汪文斌直指，美國是生物實驗室安全記錄最糟糕的國家。

他又說，美國處心積慮試圖証明武漢病毒研究所泄漏了新冠病毒，但世衛專家已經兩次到訪了武漢病毒研究所，得出病毒自武漢實驗室泄漏極不可能的結論。「那麼請問，美國什麼時候邀請世衛專家到北卡大學生物實驗室和德特里克堡『美國陸軍傳染病醫學研究所』去進行調查呢？我們奉勸美方，不要再往別人身上潑髒水，先把自家實驗室的情況調查清楚再說。」

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責任編輯：鄧國強

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