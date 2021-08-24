大灣區今年經濟估全面復蘇 藍皮書向香港提這些意見

《中國粵港澳大灣區改革創新報告（2021）》藍皮書近日出爐，指粵港澳大灣區在2020年克服突如其來的新冠肺炎疫情衝擊，全年經濟增速保持大致穩定，整體實現地區生產總值11.59萬億元（人民幣，下同），高於全國第一經濟大省廣東11.08萬億元的規模。預計2021年，粵港澳大灣區經濟將迎來全面復蘇，主要經濟指標逐步回暖。報告並為港澳發展定位提出意見。

據悉，藍皮書由廣州市粵港澳大灣區（南沙）改革創新研究院、廣州大學廣州發展研究院、廣東省區域發展藍皮書研究會共同編著。

深圳領跑 廣州經濟總量首超香港

藍皮書總結並概括粵港澳大灣區在2020年的發展狀況，指粵九市表現出較強經濟韌性。據統計，2020年廣東省9個城市，實現地區生產總值8.95萬億元，佔廣東省地區生產總值的80.8%，比重較2019年提升0.1個百分點。

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其中，深圳以2.767萬億元的地區生產總值保持領先，較2019年增加743萬億元，連續第四年居粵港澳大灣區首位。廣州經濟總量首次超越香港，2020年廣州市實現地區生產總值2.52萬億元，較2019年增加1391億元，增量位居粵港澳大灣區之首。

在一系列政策的支持下，新冠肺炎疫情對國內經濟影響逐漸降低，大灣區內需增長動力逐漸恢復，外貿形勢好於預期，金融市場穩步攀升。

藍皮書指出，粵九市出台多項促進消費政策，有效恢復居民信心，消費逐漸回暖。數據顯示，2020年粵九市社會消費品零售總額約3.12萬億元，佔廣東省的比重達到77.64%，佔全國比重達7.96%。

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在外貿方面，深圳市表現相對突出，外貿基本盤回穩向好。2020年深圳進出口總值3.05萬億元，較2019年增長2.4%，出口增長1.5%，達1.7萬億元，出口規模連續第28年居全國外貿城市首位。

《中國青年報》報道稱，藍皮書首次從「南沙視角」解讀大灣區，對廣州市南沙區現代產業發展及其功能定位、文化建設等方面特別關注。

南沙新定位助推進廣深聯動

廣州南沙區位於粵港澳大灣區地理幾何中心，在推進粵港澳大灣區建設、構建「雙區驅動」發展格局以及推進廣州、深圳「雙城聯動」發展中具有重要的地位。

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未來的城市競爭必然是文化的競爭, 世界各城市、城區往往都依托政治文化中心、交通樞紐等形成獨具特色的文化創意中心、代表城市形象的「城市客廳」。

藍皮書提出，打造具有南沙文化標識的「城市客廳」，可以有效提升南沙新區的城市文化魅力和城區宜居度﹔加速人才、資本等高端資源要素在南沙的集聚﹔補齊南沙文創產業發展短板，培育南沙新的經濟增長點等。同時，藍皮書建議借力頂尖專業機構，加快南沙文創產業集聚。

此外，藍皮書稱，港澳兩地需要准確把握自身角色和定位，在大灣區框架下加速港澳地區再工業化進程，調整經濟結構，帶動經濟適度多元發展。

藍皮書也建議，要進一步完善粵港澳大灣區合作協調機制，充分發揮粵港澳大灣區在促進「雙循環」中的作用，在大灣區框架下加快香港與澳門的轉型發展，推動粵港澳大灣區綠色發展。

責任編輯：易燕丹

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