  • 30°C
香港時間 : 2021824日 (二) 12:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地多地出現民眾被跨區拉到外地接種疫苗

社會熱點 12:01 2021/08/24

分享：

河北省、湖南省多地出現民眾被跨區拉到外地接種冠病疫苗，並給予獎勵的情況，當地政府部門已通告稱將嚴厲打擊。

據澎湃新聞報導，河北邯鄲市峰峰礦區疫情防控工作領導小組辦公室近日發通告說，該區接種工作近期進入「強力推動、緊張有序的良好態勢」，但發現有區外人員以各種手段、各種方式到該區組織、接送群眾前往外地接種疫苗，並承諾給予一定數額的獎勵和補助。

通告說，這些行為極壞地影響疫苗接種整體工作和良好秩序。

邯鄲市疫情防控調度會21日專門強調了「六個嚴禁」要求，嚴禁弄虛作假、跨區拉人、亂發錢物、強制接種、幹部衝突及違法行為。

峰峰礦區的最新通告指出，非極特殊情況，該區常住人口原則上一律在本地接種疫苗，凡謀劃參與組織、宣傳、接送、聯繫到區域外接種疫苗的行為，擾亂疫苗接種工作秩序的人員，發現後將由公安機關牽頭按照相關法律法規對當事人從嚴從重處罰。

為防止跨區打針情況發生 也設立了舉報獎勵機制

河北武安市近日也發現有域外人員以各種手段、各種方式到該市組織、接送群眾前往外地接種疫苗，並承諾給予獎勵和補助，還發現各鄉鎮、分包社區市直單位之間存在不正當疫苗接種行為。

該市面向全市居民徵集線索，有獎舉報，查實後獎勵人民幣500元人民幣。

另外，微信公號「邱縣宣傳」公開的一則警示說，邯鄲市邱縣居民宋某21日通過微信群、朋友圈等方式組織群眾到周邊縣接種疫苗，並承諾給予經濟補助。警方已將宋某傳喚到案，並對其進行依法處罰。

在湖南省，新邵縣委疫情防控工作領導小組22日發出《​關於嚴厲打擊破壞疫苗接種工作秩序行為的通告》，發現有人在該縣轄區內組織、接送縣內群眾到外地接種疫苗，並承諾給予獎勵補助。新邵縣也開始向全縣廣大居民徵集線索，實施有獎舉報。

【Delta疫情】內地多地發文 對未接種疫苗致感染嚴肅追責

兩款國產疫苗聯手臨床試驗「加強針」 開啟「混打」模式

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【新冠疫苗】最新研究出爐 國藥疫苗不會增加血栓塞風險
2021/08/17
【新冠疫苗】最新研究出爐 國藥疫苗不會增加血栓塞風險
【Delta疫情】內地多地發文 對未接種疫苗致感染嚴肅追責
2021/08/19
【Delta疫情】內地多地發文 對未接種疫苗致感染嚴肅追責
【新冠肺炎】上海再現本土確診 已打兩針疫苗醫護中招
2021/08/19
【新冠肺炎】上海再現本土確診 已打兩針疫苗醫護中招
【Delta疫情】鐘南山：國產滅活疫苗對Delta病毒保護率接近6成
2021/08/20
【Delta疫情】鐘南山：國產滅活疫苗對Delta病毒保護率接近6成
【新冠疫情】上海浦東機場 兩名已接種疫苗工作人員確診
2021/08/20
【新冠疫情】上海浦東機場 兩名已接種疫苗工作人員確診

你可能感興趣

【新冠疫苗】最新研究出爐 國藥疫苗不會增加血栓塞風險
12:45 2021/08/17
【新冠疫苗】最新研究出爐 國藥疫苗不會增加血栓塞風險
【Delta疫情】內地多地發文 對未接種疫苗致感染嚴肅追責
11:23 2021/08/19
【Delta疫情】內地多地發文 對未接種疫苗致感染嚴肅追責
【新冠肺炎】上海再現本土確診 已打兩針疫苗醫護中招
11:56 2021/08/19
【新冠肺炎】上海再現本土確診 已打兩針疫苗醫護中招
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫苗 河北省 疫情 經濟 人口

下一篇文章

深圳幼兒園地底暗藏「桑拿會所」 官竟稱是教師培訓中心（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中山大學成功用「核技術」滅蚊 破壞雄蚊生育能力
中山大學成功用「核技術」滅蚊 破壞雄蚊生育能力
Magnum雪條中外用料不同 聯合利華承認中國用奶粉歐洲用濃縮奶
Magnum雪條中外用料不同 聯合利華承認中國用奶粉歐洲用濃縮奶
廣州9月起全天禁鳴喇叭 違者罰150元
廣州9月起全天禁鳴喇叭 違者罰150元
香港入境深圳隔離政策調整 符合這條件僅需集中隔離7日
香港入境深圳隔離政策調整 符合這條件僅需集中隔離7日
深圳幼兒園地底暗藏「桑拿會所」 官竟稱是教師培訓中心（多圖）
深圳幼兒園地底暗藏「桑拿會所」 官竟稱是教師培訓中心（多圖）
復旦大學：張文宏論文寫作欠規範 未涉學術不當
復旦大學：張文宏論文寫作欠規範 未涉學術不當