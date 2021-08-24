內地多地出現民眾被跨區拉到外地接種疫苗

河北省、湖南省多地出現民眾被跨區拉到外地接種冠病疫苗，並給予獎勵的情況，當地政府部門已通告稱將嚴厲打擊。

據澎湃新聞報導，河北邯鄲市峰峰礦區疫情防控工作領導小組辦公室近日發通告說，該區接種工作近期進入「強力推動、緊張有序的良好態勢」，但發現有區外人員以各種手段、各種方式到該區組織、接送群眾前往外地接種疫苗，並承諾給予一定數額的獎勵和補助。

通告說，這些行為極壞地影響疫苗接種整體工作和良好秩序。

邯鄲市疫情防控調度會21日專門強調了「六個嚴禁」要求，嚴禁弄虛作假、跨區拉人、亂發錢物、強制接種、幹部衝突及違法行為。

峰峰礦區的最新通告指出，非極特殊情況，該區常住人口原則上一律在本地接種疫苗，凡謀劃參與組織、宣傳、接送、聯繫到區域外接種疫苗的行為，擾亂疫苗接種工作秩序的人員，發現後將由公安機關牽頭按照相關法律法規對當事人從嚴從重處罰。

為防止跨區打針情況發生 也設立了舉報獎勵機制

河北武安市近日也發現有域外人員以各種手段、各種方式到該市組織、接送群眾前往外地接種疫苗，並承諾給予獎勵和補助，還發現各鄉鎮、分包社區市直單位之間存在不正當疫苗接種行為。

該市面向全市居民徵集線索，有獎舉報，查實後獎勵人民幣500元人民幣。

另外，微信公號「邱縣宣傳」公開的一則警示說，邯鄲市邱縣居民宋某21日通過微信群、朋友圈等方式組織群眾到周邊縣接種疫苗，並承諾給予經濟補助。警方已將宋某傳喚到案，並對其進行依法處罰。

在湖南省，新邵縣委疫情防控工作領導小組22日發出《​關於嚴厲打擊破壞疫苗接種工作秩序行為的通告》，發現有人在該縣轄區內組織、接送縣內群眾到外地接種疫苗，並承諾給予獎勵補助。新邵縣也開始向全縣廣大居民徵集線索，實施有獎舉報。

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責任編輯：李冰琪

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