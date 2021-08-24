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【新冠病毒源頭】英國播溯源專題片 中方促停止炒作歪曲事實的訊息

國情動向 12:12 2021/08/24

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日前，英國電視四台播放題為《新冠肺炎病毒從中國一實驗室泄漏？》的專題片。中駐英使館指，該片以毫無根據的主觀臆測和道聽途說為基礎，歪曲事實、混淆是非，影射新冠病毒來自武漢實驗室，徹頭徹尾的違背事實、違反科學、附和政治操弄，中方堅決反對，予以強烈譴責。

駐英使館：今後溯源工作應以世衛報告為基礎

中駐英使館官網公布，使館發言人表示，今年3月，世衛組織正式發布中國—世衛組織溯源聯合研究報告，已就溯源問題做出最權威、最專業、最科學的結論，包括認為新冠病毒通過實驗室引入人類「極不可能」，調查其他國家的潛在早期傳播「是重要的」等，並提出今後溯源工作的具體建議。報告發布幾個月來，有越來越多科學證據證明，這份報告是一份經得起科學和歷史檢驗的報告。

【新冠病毒源頭】美情報機構報告明天出爐 專家披露這些訊息

華春瑩：全球下階段病毒溯源  須由世衛成員國主導

去年以來，武漢病毒研究所先後接受多次媒體採訪，反覆多次強調新冠病毒既不是人工製造，也不是實驗室泄漏的。武漢病毒研究所沒有開展過冠狀病毒增益功能研究。來自美國、英國、澳洲的科學家7月7日在歐洲科學數據共享平台Zenodo上已指出，沒有證據表明在大流行之前，武漢病毒研究所擁有或研究過新冠病毒的祖先。

截至目前，武漢病毒研究所職工和研究生沒有一人感染新冠病毒。

外交部： 美方勿往別人身上潑髒水

發言人強調，中方對全球溯源問題的立場是一貫的、明確的。第一，新冠病毒溯源是科學問題，應該也只能由科學家研究找到病毒的動物源頭和向人類的傳播途徑，任何國家都無權為一己政治私利而漠視生命、將科學問題政治化或對別國進行抹黑攻擊。第二，中國—世衛組織聯合研究報告得出了國際社會和科學界公認的結論和建議，必須得到包括世衛組織在內的各方尊重和實施。今後全球溯源工作應該也只能在此基礎上開展，而不是另起爐灶。

第三，中方始終支持並將繼續參加科學溯源，我們反對的是政治溯源，違背世衛大會決議的溯源，以及拋棄中國—世衛組織聯合研究報告的溯源。第四，世衛組織秘書處應按照世衛大會決議要求，就全球溯源工作計劃、包括後續機制同成員國充分協商，充分尊重成員國意見，對當事國的溯源計劃更應同當事國協商確定，在此基礎上有效開展合作。

【新冠病毒】世衛宣布將成立新溯源小組 京曾反對政治化

內地90後Rapper英文歌走紅 懟美國病毒溯源政治化（有片）

發言人最後表示，強烈敦促英國電視四台遵守職業道德和操守，客觀公正報道新冠病毒溯源工作，停止炒作歪曲事實、混淆是非的信息，停止誤導公眾，不要淪為反華勢力大搞政治操弄、散布虛假信息的工具。

美國總統拜登早前指示情報機關調查新冠肺炎疫情源頭，並提交報告。這份報告會在美國時間24日如期完成。中國外交部發言人汪文斌周三（23日）再回應疫源調查時表示，奉勸美方不要再往別人身上潑髒水，先把自家實驗室的情況調查清楚再說。

責任編輯：尹航

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