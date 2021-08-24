賀錦麗稱中國「在南海脅迫」 汪文斌以阿富汗回「懟」美國（第二版）

正在新加坡訪問美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），周二（24日）指責中國政府持續在南海進行「脅迫」和「恐嚇」，行為持續破壞以規則為基礎的秩序，威脅亞洲其他國家的主權，並承諾華府將確保一個自由開放的印太地區。

（新增二至四段中國外交部回應）

對於賀錦麗稱「中方的行動破壞了基於規則的秩序，威脅了各國的主權」，中國外交部發言人汪文斌周二（24日）在例行記者會上以阿富汗作例子，作出反駁。

汪文斌： 為維護「美國第一」 美任意霸凌他國

汪文斌表示，當前阿富汗發生的事情清楚地告訴人們什麼是美國所講的規則，什麼是美國所謂的秩序。「美國可以肆意對一個主權國家進行軍事干涉，而不必為這個國家的人民所遭受的苦難負責；美國可以想來就來，想走就走，而不必徵求國際社會，哪怕是其盟國的意見」。

他又批評，為了維護「美國第一」，美國可以任意地抹黑、打壓、脅迫、霸凌其他國家，而不必付出任何的代價，這就是美國想要的秩序。「美方總試圖拿規則秩序為自己的自私自利和霸凌霸道行徑辯護，但是現在又有幾個人會相信呢？」

賀錦麗在新加坡地標之一的濱海灣花園，就美國的印太政策發表演講。她提到美國對構建基於規則、人權、航行自由及不受干擾的商業活動的地區願景。她表示，美國的夥伴關係建基於坦率、開放、包容、共同價值及共同利益，指美國在南海及印太的參與並非針對特定國家，重申美國不會強迫區內國家，在美中之間作出選擇。

重申不會強迫區內國家選邊站

賀錦麗提出，由美國在2023年主辦亞太經濟合作組織論壇，以顯示華府對多邊參與的承諾。

賀錦麗在演說開首時亦提及阿富汗局勢，再次為總統拜登撤軍的決定辯護，形容是勇敢而正確的決定，同時指美國正專注於撤走在當地的美國公民和脆弱的阿富汗人。

賀錦麗稍後將會與商界領袖舉行圓桌會議，並將轉往越南訪問，是首位到訪越南的美國副總統，預料將重申華府對區內的承諾，並討論中國與越南在南海主權爭議等。

京：美方的訪問應有利於維護地區穩定

中國外交部發言人汪文斌周一（23日）在例行記者會上，就賀錦麗訪問新加坡和越南指出，美方的訪問應有利於維護地區和世界的和平穩定。「我們一貫主張國與國之間的交流應當有利於促進國家之間的互信，有利於維護地區和世界的和平穩定。」

中國外交部長王毅早前重申，南海局勢總體是穩定的，航行和飛越自由得到依法保護，這是中國和東盟國家共同努力的結果，不容唱衰和抹殺。

他指，近年來，域外國家的介入已成為損害南海和平穩定的最大威脅。所謂「不區分域內域外國家」的說法，無視南海沿岸國的正當合法權益。濫用「航行自由」，更是對沿岸國主權和管轄權的挑釁，理應受到地區國家的抵制和反對。

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責任編輯：蒯宇澄

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