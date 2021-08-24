▲ 美國賀錦麗亞洲行盼制衡中國 CNN：她卻被阿富汗吞噬

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）展開東南亞之旅，到訪新加坡及越南兩國，旨在展示美國拜登政府對印太地區夥伴的重視，制衡中國在區內的影響力。賀錦麗到達新加坡後，也公開談及南海等中國相關議題，但傳媒更關注的似乎卻是美國撤軍阿富汗的亂局。美國有線新聞網（CNN）形容，賀錦麗在訪問東南亞首日，已被阿富汗問題吞噬。

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賀錦麗今次出訪新加坡及越南，可謂很不尋常。因為美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在不到一個月前，才到訪過這兩個東南亞國家，拜登政府在短時間內派出副總統再訪，可見兩國在美國印太戰略制衡中國構想中的地位，也說明美國非常急於拉攏這兩個國家。

新加坡《海峽時報》報道，賀錦麗周一（23日）抵步，與新加坡總理李顯龍會晤後，一同出席線上記者會，賀錦麗多次被問到關於美國撤軍阿富汗的事。賀錦麗堅持，撤軍是拜登「勇敢」、「正確」的決定，美國已在阿富汗「實現了目標」。她又指美國正全神貫注撤走在當地公民，以及曾幫助美國的當地人。

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至於李顯龍被問及阿富汗一役有否衝擊美國在印太信譽時，他回應稱，會影響區內對美國觀感的是，美國接下來會採取甚麼行動。李顯龍指，各國正密切注視美國如何重新自處、如何與夥伴和盟友互動、如何繼續打擊恐怖主義。

CNN提及，拜登從阿富汗撤軍是要集中應對中國崛起，但拜登上任至今從未與任何東南亞領導人直接對話；專家以至賀錦麗的政治盟友都認為，賀錦麗正面臨要負起雙重責任的巨大壓力，既要為拜登政府送上一個外交政策勝利，同時要協助美國戰略轉移，但這兩項整體上都是她不熟悉的工作。

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責任編輯：連兆鋒