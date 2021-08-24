解放軍最強055驅逐艦巡日本海  日曝監視畫面（多圖）

▲ 解放軍最強055驅逐艦巡日本海 日曝監視畫面

中國與日本關係呈現陰影之際，繼中國海軍056型導彈護衛艦廣元艦本月14日穿航對馬海峽後，被視為解放軍最強驅逐艦的055型南昌艦等三艘海軍戰船，22日再航經日本海。這是055艦第二度現身這一海域，日本海上自衛隊事後曝光跟蹤拍攝畫面。

日本防衛省統合幕僚監部周一（23日）發布這一消息，從防衛省公佈的照片可見，從上到下依次為055驅逐艦南昌艦、052D驅逐艦貴陽艦和903號補給艦。

日方派一艦兩機跟蹤監視

這也是解放軍055南昌艦第二次赴日本海訓練日本防衛省稱，這3艘中國海軍艦船通過對馬海峽後向東北方向航行進入日本海。

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日本海上自衛隊出動隸屬於佐世保基地第2護衛隊群的「春雨」號驅逐艦，以及兩架分別來自鹿屋航空基地、厚木航空基地的P-1反潛巡邏機進行監視和情報收集。

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解放軍055型導彈驅逐艦，是中國海軍第四代驅逐艦，採用全燃動力、射頻綜合集成及艦載通用垂直發射系統，由中國船舶重工集團701研究所設計、江南造船廠與大連船舶重工承建。截至2021年5月已有3艘服役、5艘下水。

其中，2019年4月23日第一艘055型導彈驅逐艦南昌艦（101）接受海上閱兵式檢閱。

055型導彈驅逐艦被認為是除航母和兩棲攻擊艦級別外，二戰後亞洲建造的噸位最大的作戰艦艇。此型艦的服役，標誌着中國的驅逐艦已經躋身於全球最先進軍艦的行列。鑑於其萬噸以上的噸位及火力，美國國防部在其2017年的白皮書中將055型劃分為巡洋艦。

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責任編輯：鄧國強

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