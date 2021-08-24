「天府少年團」出道平均年齡8歲 官媒斥「虐童」促查背後公司

內地娛樂圈近日有一隊偶像男團「天府少年團」（Panda Boys）出道，但團體成員平均年齡僅得8歲，在網絡上引起輿論熱議，官方媒體也發評論質疑，在資本運作下開始「營業」，不是妥妥的「童工」麼？並提出要查一查背後的公司。

ASE亞洲星空娛樂旗下的天府少年團，8月20日在成都舉辦線下記者會，宣佈正式出道，並即場跳唱表演融入不少川劇元素的出道單曲《出發》。這個7人偶像組合，平均年齡只有8歲，最小的成員7歲，年齡最大的也只有11歲。

消息曝光後，迅速在網絡上引起反彈，網名評論稱「8歲，是不是有點過份了？」、「小孩子先好好讀書吧！」

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隨後，內地多個官方媒體也就事件作出評論。央視網在微博發文稱，「造星」遊戲內卷到小學生，實在荒誕。且看這幾個孩子的妝造，過分成人化，讓人哭笑不得；九年義務教育都沒有結束，就在資本運作下開始「營業」，不是妥妥的「童工」？

官媒接連發文批評

貼文指出，北京市廣電局今年5月已發文規定，不允許未成年人參加偶像養成類節目；導向已如此明確，還大張旗鼓打著「養成系」名號忽悠未成年人逐夢演藝圈，「到底是傻還是想錢想瘋了？少年兒童身為國家未來，這背後的公司，需要好好查一查，千萬別讓孩子金色的童年，變成金子的童年，別讓娃娃們道都沒找著，就尋摸著出道了！」

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新華社旗下《半月談》則評論稱，大批還未成年的偶像被推向市場，一方面使他們脫離正常生活學習的環境，過早接觸紛繁複雜的娛樂圈，不利於他們身心健康的發展；同時，也將「出名要趁早」的錯誤價值觀傳遞給社會，誤導辨別能力較弱的青少年。

文章強調，偶像養成產業的發展，絕不能以犧牲未成年人的健康成長為代價，「過分追逐低齡化的偶像養成產業，該管管了！」

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《北京青年報》更狠批，不可否認，所謂打造童星、童模，偶像養成低齡化，實際上是一種「虐童行為」；只是這種虐童行為，經過藝術包裝，又不被法律所禁止，因而被眾多家長和商家追捧。

文章呼籲，有關部門應發揮監管作用，淨化網路空間，認真落實「網路保護」專章，對未成年人的線上線下全方位保護。同時，應嚴格執行新廣告法，限制電視台等公共媒體播放10歲以下未成年人代言的廣告。

經紀公司重申沒有資本運作

面對排山倒海的批評聲浪，ASE亞洲星空娛樂在微博發文稱，公司不是把孩子當作賺錢的工具，而是在孵化具有時代意義的新一代少年榜樣。他們當中不僅有學科代表，還有三好學生。對成員的第一條要求就是在保證學習的前提下，再完成藝術訓練。

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今日凌晨更發聲明，宣布天府少年團正式更名為「熊貓少兒藝術團」，「不做飯圈文化，沒有資本運作，我們就是同一群熱愛唱歌跳舞的孩子們做一件有意義的事」。

責任編輯：易燕丹

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