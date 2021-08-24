▲ 【職場血淚】地鐵男癲癇摔破頭 醒來拒醫狂喊「我要上班」

香港年前遭颱風吹襲後，有市民跨過攔路塌樹、堅持上班，被讚「香港人最勤奮」，有人更製作網圖調侃。「堅持返工」的勵志故事，如今也在上海上演！一名男子日前搭乘地鐵時疑似癲癇發作，突然跌倒在地上並撞傷眼角，血流不止的他醒來時，第一句話竟然是「我要上班」，即使站方人員不斷相勸，他最後還是堅持離開。

澎湃新聞新聞報道，事件14日上午9時30分發生在上海地鐵18號線鶴濤站，影片中可看到，穿著黑衣的男子摔倒在車廂內，意識不清楚的他被員警和車站人員先帶離車廂，沒想到摔得滿臉是血的他，一醒來就拼命強調自己要去上班。

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車站人員表示，事發時他們雖然立即撥打救護車，然而受傷男子清醒後卻不願意就醫，而是堅持要去上班，而暈倒男子約19歲，他稱自己有癲癇病史，平時有在吃藥治療。由於男子堅持要去上班，站方人員幫忙簡單包紮後只好讓他離開。

男子堅持上班的行徑讓許多網友感嘆，「社會的悲哀」、「成年人的生活沒有容易二字」、「應該是怕全勤獎金沒了」、「好心酸」、「設置全勤獎金看似增加額外收入，卻是讓員工為了全勤獎成為工作奴隸」。

責任編輯：鄧國強

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