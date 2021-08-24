國藥：接種第三針後抗體水平增三成

隨著Delta變異毒株席捲全球，美、德、法等國擬計劃開展加強針接種，國藥集團也已在阿聯酋開展加強針研究。國藥研究發現，接種第三針後，抗體增長的幅度達三成。

內地新冠疫苗接種超過19.5億劑次， 預計年底會有八成人接種新冠病毒疫苗，建立有效的群體免疫屏障，是否需要接種第三針，加強對Delta變種病毒防護，近日引發討論。

中國國藥集團中國生物首席科學家張雲濤23日接受中新網、環球時報等媒體採訪時表示，從國藥集團在阿聯酋開展的試驗來看，加強針的安全性沒有問題，未來為特殊人群擇機開展加強針接種應該是優先選項。

國藥集團在阿聯酋開展了9300人的加強針研究，在阿聯酋的加強針研究中，受試者接種第二針和第三針的間隔在6個月以上，張雲濤表示，較長的間隔時間使得受試者體內的抗體水準得到大幅度提升，甚至能增長5-10倍，顯示出加強針在預防變異毒株感染及預防發病方面作用明顯。

張雲濤指，從目前的資料來看，無論採用何種技術路線，針對新冠病毒的疫苗，接種半年左右抗體水準都會下降。綜合各類資料看，接種中國生物滅活疫苗兩針6個月後，體內的抗體水準出現下降趨勢。

倡長者等群體優先接種

張雲濤認為，在國內實現「應接盡接」、形成免疫屏障的情況下，為特殊人群擇機開展加強針接種應該是優先選項。張雲濤補充稱，特殊人群一方面應該包括60歲以上的老年人，此前進行的Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗顯示，老年人在接種疫苗後的免疫原性低於其他人群；另一方面，餐飲、航空、快遞等行業的從業人員也屬於特殊人群，應該接種加強針。

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責任編輯：李冰琪

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