▲ 美報告盤點台海衝突風險 首示警東風11威脅大躍進

美國科學家聯合會政府保密項目周一發佈報告，盤點美軍、和台灣地區一旦捲入軍事衝突，將要面對解放軍什麼型號的導彈威脅，提到中國火箭軍部署最廣泛的短程彈道導彈－－東風11，射程已由最初推出時的300公里、提升至最新型號的超過700公里，令美軍在亞太設施面對更多威脅。

中方過去一直批評，美方對中國的軍力評估，只持守著冷戰思維、充滿中國威脅論，亦曾指美軍的區域活動，才是地區安全的主要威脅來源。

火箭軍成功試射2枚新型導彈 央視字裏行間透露新在哪

央視曝中國最神秘飛行器 速度達25倍音速（多圖，有片）

彭博社報道，美方這份是題為《中國戰術》的陸軍報告，其中提及，東風11除了射程由300公里增至700公里外，命中精度也提高到30米，「給戰區指揮官提供了遠程精確打擊的能力」。

東風11射程由300公里增至700公里

據了解，東風11可裝載常規彈頭和核彈頭。報告說，「固體燃料火箭和運輸起豎發射車，可以實現快速發射和裝填作業」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

報道指，美國陸軍正在進行戰略調整，從過去20年強調反恐轉為側重印太存在，與空軍和海軍協同應對中國；這份新報告展示了美軍和台灣在衝突中，將面對的更遠程和更精準中國飛彈清單。

美智庫稱甘肅建逾百核彈發射井？真相曝光了（多圖）

解放軍新建119核彈發射井？美智庫被批太不專業（多圖）

報告稱，新型東風15/16導彈射程為600公里至1,000公里，「採用了先進的反導反制手段，例如末端機動和誘餌」。

報告又指，「東風15/16早期型號的命中精確度，不足以進行精確打擊」，但新的型號有很大改進。「這些飛彈可以安裝核彈頭或常規彈頭，並具有（比大多數短程彈道導彈）明顯更大的有效負荷」。

該報告還評估了中國其他方面的軍事力量，是對中國軍力的最新描繪。彭博社指，美國領導人將中國視為主要威脅，並據此制定戰略規劃和國防開支。

胡錫進說要讓美國「發抖」 國際機構指中國核彈已增至這數量

華為抵禦美圍堵：旗艦店破天荒賣車 首登場是這款

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解