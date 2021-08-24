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美報告盤點台海衝突風險  首示警東風11威脅大躍進

國情動向 15:39 2021/08/24

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美報告盤點台海衝突風險  首示警東風11威脅大躍進

美國科學家聯合會政府保密項目周一發佈報告，盤點美軍、和台灣地區一旦捲入軍事衝突，將要面對解放軍什麼型號的導彈威脅，提到中國火箭軍部署最廣泛的短程彈道導彈－－東風11，射程已由最初推出時的300公里、提升至最新型號的超過700公里，令美軍在亞太設施面對更多威脅。

中方過去一直批評，美方對中國的軍力評估，只持守著冷戰思維、充滿中國威脅論，亦曾指美軍的區域活動，才是地區安全的主要威脅來源。

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彭博社報道，美方這份是題為《中國戰術》的陸軍報告，其中提及，東風11除了射程由300公里增至700公里外，命中精度也提高到30米，「給戰區指揮官提供了遠程精確打擊的能力」。

東風11射程由300公里增至700公里

據了解，東風11可裝載常規彈頭和核彈頭。報告說，「固體燃料火箭和運輸起豎發射車，可以實現快速發射和裝填作業」。

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報道指，美國陸軍正在進行戰略調整，從過去20年強調反恐轉為側重印太存在，與空軍和海軍協同應對中國；這份新報告展示了美軍和台灣在衝突中，將面對的更遠程和更精準中國飛彈清單。

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報告稱，新型東風15/16導彈射程為600公里至1,000公里，「採用了先進的反導反制手段，例如末端機動和誘餌」。

報告又指，「東風15/16早期型號的命中精確度，不足以進行精確打擊」，但新的型號有很大改進。「這些飛彈可以安裝核彈頭或常規彈頭，並具有（比大多數短程彈道導彈）明顯更大的有效負荷」。

該報告還評估了中國其他方面的軍事力量，是對中國軍力的最新描繪。彭博社指，美國領導人將中國視為主要威脅，並據此制定戰略規劃和國防開支。

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責任編輯：鄧國強

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