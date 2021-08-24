歐盟擬扶持稀土永磁產業 減少對中國依賴

中歐經貿陷低潮之際，路透社報道，歐盟正研究以補貼、提供融資、稅務優惠等方式，扶持當地稀土永磁產業，以減少對中國的依賴，降低中國一旦停止供貨而遭受的衝擊。這類特珠磁鐵可用在製造電動車引擎、風力渦輪機上。歐盟這次的舉動，被指將與美國本月稍早的立法決定相呼應。歐盟執委會拒絕置評。

報道引述消息人士指，歐盟去年底成立了歐洲原材料聯盟（ERMA），以確保該地區擁有其綠色過渡所需的一系列關鍵礦物，並將稀土作為重中之重。ERMA下屬的稀土磁鐵和電動機部門，將在下月公布如何創建稀土永磁產業的建議，該部門已將行動計劃提交給歐盟最高領導層。

中國目前供應歐盟需求的98%稀土磁鐵，當地企業稱，他們無法與來自中國生產商競爭，因為中國相關企業獲得的政府補貼，相當於其原材料成本的五分之一左右，這導致全球磁鐵市場90%的供應都來自中國。兩名看過相關計劃的人士透露，歐盟考慮的提議，包括低成本融資和對原材料成本上升的補償。

稀土磁鐵原料需求量增

稀土磁鐵（Rare-earth magnet）是指由稀土元素合金所組成的強力永久磁鐵，由17種礦物組成，廣泛應用在電子、國防和航空航天等領域。

▲ 稀土磁鐵廣泛應用在電子領域。

歐盟正關注這些用於生產磁鐵的礦物，並預期礦物的需求量到2050年時將激增10倍，歐盟和英國已承諾屆時將溫室氣體凈排放量削減至零。建立長久性的磁鐵產業，需要汽車製造商等客戶支持，並必需讓後者同意支付少許溢價，以保證獲得環保和可追蹤來源的產品。歐盟內部市場與服務執委布萊頓（Thierry Breton）已同意與汽車製造商接洽，以爭取其支持。

【中歐關係】王毅視像晤博雷利 歐方：不支持香港「獨立」

【中美角力】可再打稀土牌？美媒指中國或與塔利班合作開發稀土

責任編輯：陳建錫