人大財金委副主任：中國明年上半年保增長壓力更大

全國人大財經委副主任尹中卿稱，從基數看，由於去年「前低後高」，即便下半年經濟運行下行，中國完成全年6%以上的經濟增長預期目標並不困難，但明年上半年保增長的壓力可能更大。

尹中卿接受新華社旗下《瞭望》周刊專訪時稱，要利用今年下半年的難得窗口期，加快實施結構性改革，加快拿出切實可行的政策，推進財稅金融、國資國企、要素市場配置等重點領域、關鍵環節改革取得實質性進展，並着力提升科技創新能力。

「三升」多重擠壓 導致企業成本上升

他指出，原材料價格高位運行、國際運輸價格持續攀升及人民幣滙率不斷升值等「三個上升」同時碰頭較為罕見，「三升」多重擠壓導致企業成本上升，利潤空間收緊，輸入型通脹風險上升。

與同時又出現「八缺」，不僅缺港口，還缺船、缺艙、缺櫃，再加上缺單（企業不敢接長單）、缺芯（已經波及到汽車、電子等行業）、缺工（主要包括工程師、熟練技工）、缺電（水電來水偏枯、火電出力減少），「三升」與「八缺」相互交織，導致供給端出現新的困難，加劇經濟循環不暢問題。

他認為，「三升」是苗頭性問題，還要高度關注「三個放緩」，即消費增長放緩、投資增長放緩和貨物出口增長放緩。這是趨勢性問題；此外還有「三個不夠」，即經濟恢復的程度不夠充分、進度不夠均衡及基礎不夠穩固，這是傾向性問題。

盡量熨平經濟增長波動 防大起大落

因此，要精準做好宏觀政策跨周期調節，着力保持經濟運行在合理區間，要處理好逆周期與跨周期的關係，做好今明兩年宏觀政策銜接，根據經濟恢復態勢掌握好調控的節奏、頻率、力度和重點，重視時度效，盡量熨平經濟增長波動，防止大起大落。

尹中卿稱，要進一步提高宏觀政策的前瞻性、精準性、有效性，各個部門要從單打獨鬥、各自為政向組合搭配政策轉變，強化政策協調和預期引導，防止一刀切，避免層層加碼。

他認為，要抓緊落實「十四五」規劃各項任務，大力發掘和釋放內需潛力；還要盡快出台雙碳時間表和路線圖，積極推動綠色低碳轉型發展。

責任編輯：蒯宇澄

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