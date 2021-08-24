教育部3招 全國推進教與學「習近平思想」

國家教材委員會近日印發《習近平新時代中國特色社會主義思想進課程教材指南》（簡稱《指南》），明確習近平新時代中國特色社會主義思想的核心要義、理論與實踐貢獻、方法論、理論品格和歷史地位，並通過三方面工作，推進教與學「習近平思想」。

《指南》從理念、規劃和教學三方面詳細指導推進

據澎湃新聞，中國教育部今日（24日）上午舉行記者會，教育部教材局局長田慧生指出，《指南》一是明確「進什麼」。要全面準確理解和把握習近平新時代中國特色社會主義思想的精髓，進行體系化凝練，明確學習內容範疇。

二是規劃「如何進」。堅持學段、學科、類型全覆蓋，強化一體化設計，縱向貫穿，學段銜接，學習要求循序漸進，螺旋上升，橫向關聯，學科配合，學習內容各有側重，整體上實現對習近平新時代中國特色社會主義思想的全面介紹和系統闡釋。

三是引導「怎麼教」。既要指導學生讀原文原著，還要關注學生與黨政幹部學習的差異，把握學生學習由具體到抽象、由感性到理性、由現象到本質的認知發展特點，注重講故事與講道理相結合、生動案例與抽象概念相結合。

國家教材委委員韓震表示，《指南》對習近平新時代中國特色社會主義思想全面融入課程教材，進行了系統安排、整體設計，並且就分科鋪展、分段分科推進作了詳盡的規定，具有很強的針對性和可操作性。

他並指，《指南》明確要求把習近平新時代中國特色社會主義思想全面融入課程教材，要做到覆蓋基礎教育、職業教育、高等教育各類型各學段。涵蓋大陸中央、地方和校本課程，融入哲學社會科學、自然科學各學科，貫穿思想道德教育、文化知識教育、社會實踐教育各環節，不同學段全過程貫通，確保習近平新時代中國特色社會主義思想在大中小學課程教材中相互銜接、層層遞進。

大中小學都將貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想

報道指，《指南》的發布是大中小學學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的重要舉措。

此外，為加強紅色教育，北京近日印發通知，要求各地重點對縣級以下（含縣級）英雄烈士紀念設施進行集中整修，改善紀念設施整體面貌，大力提升其紅色教育功能，但要避免「大興土木、盲目整修」。

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責任編輯：李冰琪

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