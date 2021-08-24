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解放軍一連三日 於三大海域實彈射擊演練

國情動向 16:52 2021/08/24

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解放軍一連三日 於三大海域實彈射擊演練

中國解放軍今日起，一連三日，在南海、黃海及渤海三大海域進行實彈射擊演練。多地海事局發佈多條航行警告，稱將在多處區域進行實彈射擊，禁止船舶駛入。

其中廣東海事局的航行警告顯示，解放軍將在8月25日9時至下午6時，於南海四點連線水域範圍內進行實彈射擊演習。

丹東海事局航行警告顯示，黃海北部大鹿島，自8月24日0時至26日午夜12時，將在四點連線範圍內進行實彈射擊。

煙台海事局航行警告稱，渤海海峽長島海域，將於8月24日至25日，每天5時30分至下午1時30分進行實彈射擊訓練，禁止船隻駛入訓練涉及的區域。

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多地海事部門發布航行警告引發關注，不過在此之前，解放軍曾於8月18日至20日一連三日在南海進行軍事訓練。7月底至8月初，也密集在渤海、黃海、東海和南海進行多次軍事訓練或實彈射擊。

內地有專家指，解放軍密集演練是對外部勢力干涉和「台獨」勢力挑釁的嚴正回應與「亮劍」。

解放軍最強055驅逐艦巡日本海  日曝監視畫面（多圖）

解放軍今起南海軍演 曾批美台勾連是台海最大禍源

解放軍東部戰區新聞發言人施毅，17日也通報稱，東部戰區出動作戰艦艇、反潛機、殲擊機等，在台灣西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練。

他稱，演練是「根據當前台海安全形勢，和維護國家主權需要採取的必要行動，是對外部勢力干涉和『台獨』勢力挑釁的嚴正回應。」

責任編輯：易燕丹

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