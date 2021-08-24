人行：把促進共同富裕作為金融工作出發點及着力點

中國人民銀行稱，要把促進共同富裕作為金融工作的出發點和着力點；堅持不搞「大水漫灌」，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導貸款合理增長。

人行黨委書記郭樹清同志主持召開黨委（擴大）會議，傳達學習總書記習近平在中央財經委員會第十次會議上的重要講話以及會議精神。

堅決防止資本無序擴張

會議指出，要提高金融支持區域發展的平衡性和支持行業發展的協調性，堅決防止資本無序擴張；並要加強農村金融基礎設施和金融服務體系建設，促進農民農村共同富裕。

在防範化解重大金融風險方面，人行表示，要處理好穩增長和防風險的關係，以經濟高質量發展化解系統性金融風險；要密切監測、排查重點領域風險點，落實重大金融風險問責、金融風險通報等制度。

人行並強調，推動做好重點省份高風險機構數量壓降工作；進一步加強政策研究儲備，加強金融法治和基礎設施建設，加快推進制定《金融穩定法》。

嚴查金融腐敗 絕不手軟

人行表示，要一體推進懲治金融腐敗和防控金融風險，嚴查金融風險背後的腐敗問題，提升金融系統幹部隊伍監管能力，對參與圍獵和甘於被圍獵等違紀違法行為，發現一宗，查處一宗，絕不手軟，打造一支忠誠乾淨擔當的幹部隊伍。

習近平上周二主持召開中央財經委員會會議指出，要統籌做好重大金融風險防範化解工作；要確保經濟金融大局穩定，夯實金融穩定的基礎，處理好穩增長和防風險的關係，鞏固經濟恢復向好勢頭，以經濟高質量發展化解系統性金融風險。

責任編輯：蒯宇澄

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