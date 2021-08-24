▲ 彈床「女神」輕抹東奧金牌竟掉漆 兒戲有圖有真相

東京奧運彈床項目金牌得主朱雪瑩周一（23日）日在微博上曬出她的獎牌照片，只見這面金牌的左上角「勝利女神像」旁有塊黑色陰影，就像是被污漬沾上去一樣。朱雪瑩文章用了3個驚訝的表情寫著，「你們的獎牌，也能摳掉（意即撩起）一層皮嗎？」不少網友看到後笑稱，「能保修退換」，「再摳摳也許能摳出巧克力！」

從朱雪瑩秀出的三張金牌照片可以發現，第一張圖上的勝利女神像旁有一小塊像是污漬的不規則形狀斑點；第二張圖則是朱雪瑩用手指示意去擦除這塊污漬，不過，擦完後的結果卻讓她驚呆了。

【東京奧運】朱雪瑩、劉靈玲顏值超震撼 「彈網女神」美照流出（多圖）

【東京奧運】絕美空中芭蕾女子彈網 中國朱雪瑩劉靈玲包辦金銀

最後一張圖顯示，一小塊的「污漬」已經變成一大塊，朱雪瑩這才發現，這片污漬其實是金牌掉了一層皮，經過手指摩擦後，金牌的表皮褪色更嚴重。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

面對網友的好奇，朱雪瑩在留言處解釋，「我來澄清一下，這個一開始真不是我故意摳的，發現了一小塊（就圖一那樣），我以為髒了，就拿手蹭了蹭，發現沒變化，就摳了一下，就……。」

網民：這就是日本的匠心精神？

對於東奧金牌竟然掉漆，不少網友紛紛發文調侃，「我的得把那層皮剝掉才行，誰吃巧克力還帶包裝呀」；「這質量還不如我在義烏買的」。也有網友質疑，「這就是日本的匠心精神嗎？這種質量的獎牌，確實與匠心精神相悖了。」

據了解，日本東奧的獎牌主要從回收的電子產品中提煉出的金屬製成，金牌是由550克銀和6克鍍金組合而成，每個成本價折合港幣6000元左右。

。比賽進行時，大會也提醒選手不要咬獎牌，畢竟是廢品回收再製的環保材質，也可避免細菌感染。

朱雪瑩現年23歲，目前為天津體操隊隊員，同時是中國職業女子彈床選手。朱雪瑩被教練誇讚腿部力量強、動作協調性好、悟性好、學習動作快，她也在本屆東京奧運不負眾望，替中國隊拿下一面金牌。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解