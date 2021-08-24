【中美角力】無阻北京環球影城試業 獨設「功夫熊貓」園區（多圖）

▲ 【中美關係緊張】無阻北京環球影城試業 獨設「功夫熊貓」園區

中美關係仍陷低迷，但美國著名主題樂園品牌－－環球影城在北京新建的渡假區，已通過壓力測試，將於下月起試業。北京環球影城為全球最大，反映美資看好中國市場，園內獨家設置「功夫熊貓」園區，投合中國客人的口味。

北京環球渡假區位於中國北京市通州區，是NBC環球集團2016年起興建的綜合型渡假區，包括環球影城主題公園、渡假酒店、商業街等設施，於2020年底竣工。

北京環球影城明年開幕 哈利波特等7大景區細節搶先看（組圖，有片）

北京環球影城投資規模將超上海迪士尼

據了解，北京環球影城面積1.69平方公里，約為日本環球影城的3倍，加上渡假村、商店街等，總面積約4平方公里，超越美國荷里活環球影城、奧蘭多環球影城，一躍成為全球最大影城。

北京環球影城全球最大

而北京環球影城為全球第5座環球影城，園內有全世界唯一的「功夫熊貓蓋世之地」、「哈利波特魔法世界」、「變形金剛基地」等7大主題景區。

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澎湃新聞報道，隨著為期3個月的內部壓力測試工作臨近尾聲，北京環球渡假區9月起將基於疫情防控要求，在每日限流的基礎上推進試營運測試和演練工作。

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試營運期間，北京環球渡假區將按照疫情防控的相關要求嚴格落實多項營運管理措施。

其中，北京環球影城主題公園、北京環球城市大道以及環球影城大酒店、諾金渡假酒店在試營運期間僅對受邀人員開放，包括部分渡假區合作夥伴，以及正式市場推廣活動中選中的部分粉絲。

隨著北京環球影城邁入試營運階段，也傳出有人也在網絡上販售入園資格。

通州公安分局21日發布通報，表示接獲民眾在社交媒體舉報有人倒賣環球影城內部測試體驗資格，警方循線查獲4名涉案人員。4人因以1000元至5000元人民幣不等的價格，倒賣環球影城內部測試體驗資格，擾亂正常經營秩序，被處行政拘留。

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責任編輯：鄧國強

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