  • 30°C
香港時間 : 2021824日 (二) 21:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

已婚男借老婆照片 與男網友拍拖6年呃走過百萬

社會熱點 21:30 2021/08/24

分享：

上海市民吳先生2014年在網絡遊戲內認識一名「女網友」後，逐漸發展成情侶關係，除了送禮物，還幫對方支付生活費、償還貸款。陸續花了超過130萬元人民後，吳先生才得知「女友」竟是個已婚男人，而連平日傳給他的生活照，都是他老婆的相片。該騙徒近日已被法院以詐騙罪重判入獄10年半。

閔行區檢察院披露案情，吳先生當時認為自稱姓葉的「女網友」後，很快在社交平台互加朋友，並演變成男女朋友關係，以「老公老婆」互稱。吳多次給對方零用錢，又送過手機、電腦。雙方關係維持了6年多後，葉開始以生病住院、留學生活費、償還網貸等理由，合共向吳索取130多萬元。吳起初不疑有他，直到多次要求葉回國談婚論嫁，都被以留學、疫情等理由搪塞後，才起了疑心，並意識到自己只見過葉的照片，甚至連電話都未曾通過，才報警揭發事件。

吳先生的「女友」事實上是個已婚男，而且姓易不姓葉，也另涉其他騙案。他最初為了方便在遊戲中升級，才建立女性角色。見吳上鉤後，才陸續編造假名、假身份證號碼，利用女性身份與對方拍拖騙財。他供稱：「最初發給吳先生的照片均是我妻子的照片，甚至提供給吳先生的銀行賬戶也是我妻子名下的。我本人無固定職業，從吳先生處騙取的錢款大多用於賭博，被我揮霍一空了」。這宗詐騙案近日由閔行區檢察院提起公訴，法院作出上述判決。

責任編輯：陳建錫

網絡熱話 社交平台 拍拖 上海

下一篇文章

彈床「女神」輕抹東奧金牌竟掉漆 兒戲有圖有真相
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

深圳幼兒園地底暗藏「桑拿會所」 官竟稱是教師培訓中心（多圖）
深圳幼兒園地底暗藏「桑拿會所」 官竟稱是教師培訓中心（多圖）
「天府少年團」出道平均年齡8歲 官媒斥「虐童」促查背後公司
「天府少年團」出道平均年齡8歲 官媒斥「虐童」促查背後公司
【職場血淚】地鐵男癲癇摔破頭 醒來拒醫狂喊「我要上班」
【職場血淚】地鐵男癲癇摔破頭 醒來拒醫狂喊「我要上班」
教育部3招 全國推進教與學「習近平思想」
教育部3招 全國推進教與學「習近平思想」
內地多地出現民眾被跨區拉到外地接種疫苗
內地多地出現民眾被跨區拉到外地接種疫苗
香港入境深圳隔離政策調整 符合這條件僅需集中隔離7日
香港入境深圳隔離政策調整 符合這條件僅需集中隔離7日