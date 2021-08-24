已婚男借老婆照片 與男網友拍拖6年呃走過百萬

上海市民吳先生2014年在網絡遊戲內認識一名「女網友」後，逐漸發展成情侶關係，除了送禮物，還幫對方支付生活費、償還貸款。陸續花了超過130萬元人民後，吳先生才得知「女友」竟是個已婚男人，而連平日傳給他的生活照，都是他老婆的相片。該騙徒近日已被法院以詐騙罪重判入獄10年半。

閔行區檢察院披露案情，吳先生當時認為自稱姓葉的「女網友」後，很快在社交平台互加朋友，並演變成男女朋友關係，以「老公老婆」互稱。吳多次給對方零用錢，又送過手機、電腦。雙方關係維持了6年多後，葉開始以生病住院、留學生活費、償還網貸等理由，合共向吳索取130多萬元。吳起初不疑有他，直到多次要求葉回國談婚論嫁，都被以留學、疫情等理由搪塞後，才起了疑心，並意識到自己只見過葉的照片，甚至連電話都未曾通過，才報警揭發事件。

吳先生的「女友」事實上是個已婚男，而且姓易不姓葉，也另涉其他騙案。他最初為了方便在遊戲中升級，才建立女性角色。見吳上鉤後，才陸續編造假名、假身份證號碼，利用女性身份與對方拍拖騙財。他供稱：「最初發給吳先生的照片均是我妻子的照片，甚至提供給吳先生的銀行賬戶也是我妻子名下的。我本人無固定職業，從吳先生處騙取的錢款大多用於賭博，被我揮霍一空了」。這宗詐騙案近日由閔行區檢察院提起公訴，法院作出上述判決。

責任編輯：陳建錫