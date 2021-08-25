  • 31°C
香港時間 : 2021825日 (三) 11:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠病毒源頭】美報告或讓拜登陷尷尬  中美關係卻恐火澆油

國情動向 10:56 2021/08/25

分享：

美國情報機構當地時間24日就新冠肺炎病毒源頭調查，向總統拜登呈交報告。路透社報道，報告不太可能就病毒是否來自實驗室洩漏，作出具體結論，原因是中方未提供數據。這一結局或讓當日高調提出調查的拜登失望，但不能減緩中美關係因疫源議題滑向更壞。

中國外長王毅再評論美國情報部門即將提交「新冠溯源報告」，指其勢必服務於美方政治目的。

路透社報道，拜登於今年5月底指示情報機關調查新冠病毒起源，並在90天內提交報告；情報機關追查多種假設，包括病毒從中國實驗室洩漏的可能性，或是來自諸如蝙蝠或鳥類等動物的自然產生病毒。

路透社：報告或未能就病毒來源  作結論

拜登下令的90天期限於24日截止。白宮新聞秘書薩普基（Jen Psaki）說，報告將會如期完成，但需「數日」來整理出一份公開用非機密版本。

譚德塞籲疫源調查2.0  趙立堅罕說：世衛與中方立場不符

【新冠病毒源頭】英國播溯源專題片 中方促停止炒作歪曲事實的訊息

路透社引述3名美國政府官員與1名熟悉調查報告人士表示，他們不期待報告能下肯定結論，因為中國此前不允國際實地訪查（世衛專家組除外），蒐集關鍵資訊。

但一名官員說，報告未有結論，反而可能指向其他可追查的調查路線，包括要求中國提供更多數據。這一幕倘出現，或使本來已陷入數十年來最低迷的中美關係，變得更加緊張。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員萊特（Thomas Wright）表示，「如果主要一方不想配合，基本上沒辦法進行適當調查」。

沒結論的報告  反令美國有藉口施壓中國？

華爾街日報也報道指，政府官員已經表示，這份保密審查報告，不太可能就新冠病毒是自然傳染給人類，還是通過實驗室泄漏得出明確結論，一定程度上因為缺乏來自中國的詳細資訊。

拜登死線過半 新冠溯源「洩毒論」陷50/50大分歧

譚德塞罕籲中方交疫情初期資料  京剛促勿政治化

然而，這一審查可能會強調，美方期望中國共享實驗室記錄、基因組樣本‵、和其他數據的重要性，這些數據可能會進一步闡明這種病毒的起源。這種病毒在全球已經造成400多萬人死亡。

但中國拒絕呼應美國和其他國家的要求、提供病毒資訊，這讓拜登政府陷入困境，即如何說服北京合作。

另一方面，中國外長王毅周二應約與荷蘭外交大臣卡格通電話，他在談到抗疫問題時表示，共同抗疫是國際社會當務之急，中方始終以積極態度推動國際抗疫合作。

王毅：美報告勢必服務於美方政治目的

但他強調，當前病毒溯源政治化傾向應引起各方警惕。美國竟然無視和拋棄世界衛生組織專家辛勞得出的研究報告，要求其情報機構限時拿出所謂「溯源結論」，這本身就是一種反科學的做法；而其所謂的「結論」也勢必服務於美國自身政治目的，並會嚴重干擾國際抗疫合作。

王毅希望各國在溯源問題上堅持科學、客觀立場，他支持在已經發現早期病例的多國多地開展更為廣泛的溯源研究，這才是公正的態度。

反擊美方反覆提疫源議題 趙立堅籲對美啟動3大調查

美國安顧問這樣談新冠病毒溯源 京斥美方想「卸鑊」

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【新冠病毒源頭】英國播溯源專題片 中方促停止炒作歪曲事實的訊息
2021/08/24
【新冠病毒源頭】英國播溯源專題片 中方促停止炒作歪曲事實的訊息
譚德塞籲疫源調查2.0 趙立堅罕說：世衛與中方立場不符
2021/07/19
譚德塞籲疫源調查2.0 趙立堅罕說：世衛與中方立場不符
拜登死線過半 新冠溯源「洩毒論」陷50/50大分歧
2021/07/17
拜登死線過半 新冠溯源「洩毒論」陷50/50大分歧
譚德塞罕籲中方交疫情初期資料 京剛促勿政治化（第二版）
2021/07/16
譚德塞罕籲中方交疫情初期資料 京剛促勿政治化（第二版）
反擊美方反覆提疫源議題 趙立堅籲對美啟動3大調查
2021/06/22
反擊美方反覆提疫源議題 趙立堅籲對美啟動3大調查

你可能感興趣

【新冠病毒源頭】英國播溯源專題片 中方促停止炒作歪曲事實的訊息
12:12 2021/08/24
【新冠病毒源頭】英國播溯源專題片 中方促停止炒作歪曲事實的訊息
譚德塞籲疫源調查2.0 趙立堅罕說：世衛與中方立場不符
17:45 2021/07/19
譚德塞籲疫源調查2.0 趙立堅罕說：世衛與中方立場不符
拜登死線過半 新冠溯源「洩毒論」陷50/50大分歧
15:55 2021/07/17
拜登死線過半 新冠溯源「洩毒論」陷50/50大分歧
傳染病 疫情 政治 地緣政治 外交 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 世界衞生組織 肺炎 中美關係

下一篇文章

美國據報批准供應商 向華為供應汽車零部件芯片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠病毒源頭】美情報機構報告明出爐 中方直斥「拼湊栽贓」（第二版）
【新冠病毒源頭】美情報機構報告明出爐 中方直斥「拼湊栽贓」（第二版）
賀錦麗稱中國「在南海脅迫」 汪文斌以阿富汗回「懟」美國（第二版）
賀錦麗稱中國「在南海脅迫」 汪文斌以阿富汗回「懟」美國（第二版）
央視曝中國最神秘飛行器 速度達25倍音速（多圖，有片）
央視曝中國最神秘飛行器 速度達25倍音速（多圖，有片）
美國賀錦麗亞洲行盼制衡中國 CNN：她卻被阿富汗吞噬
美國賀錦麗亞洲行盼制衡中國 CNN：她卻被阿富汗吞噬
【星球大戰？】中國研千米級巨型航天器 長度相等3艘航母
【星球大戰？】中國研千米級巨型航天器 長度相等3艘航母
解放軍最強055驅逐艦巡日本海 日曝監視畫面（多圖）
解放軍最強055驅逐艦巡日本海 日曝監視畫面（多圖）