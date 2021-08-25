【新冠病毒源頭】美報告或讓拜登陷尷尬  中美關係卻恐火澆油

美國情報機構當地時間24日就新冠肺炎病毒源頭調查，向總統拜登呈交報告。路透社報道，報告不太可能就病毒是否來自實驗室洩漏，作出具體結論，原因是中方未提供數據。這一結局或讓當日高調提出調查的拜登失望，但不能減緩中美關係因疫源議題滑向更壞。

中國外長王毅再評論美國情報部門即將提交「新冠溯源報告」，指其勢必服務於美方政治目的。

路透社報道，拜登於今年5月底指示情報機關調查新冠病毒起源，並在90天內提交報告；情報機關追查多種假設，包括病毒從中國實驗室洩漏的可能性，或是來自諸如蝙蝠或鳥類等動物的自然產生病毒。

路透社：報告或未能就病毒來源 作結論

拜登下令的90天期限於24日截止。白宮新聞秘書薩普基（Jen Psaki）說，報告將會如期完成，但需「數日」來整理出一份公開用非機密版本。

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路透社引述3名美國政府官員與1名熟悉調查報告人士表示，他們不期待報告能下肯定結論，因為中國此前不允國際實地訪查（世衛專家組除外），蒐集關鍵資訊。

但一名官員說，報告未有結論，反而可能指向其他可追查的調查路線，包括要求中國提供更多數據。這一幕倘出現，或使本來已陷入數十年來最低迷的中美關係，變得更加緊張。

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華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員萊特（Thomas Wright）表示，「如果主要一方不想配合，基本上沒辦法進行適當調查」。

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華爾街日報也報道指，政府官員已經表示，這份保密審查報告，不太可能就新冠病毒是自然傳染給人類，還是通過實驗室泄漏得出明確結論，一定程度上因為缺乏來自中國的詳細資訊。

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然而，這一審查可能會強調，美方期望中國共享實驗室記錄、基因組樣本‵、和其他數據的重要性，這些數據可能會進一步闡明這種病毒的起源。這種病毒在全球已經造成400多萬人死亡。

但中國拒絕呼應美國和其他國家的要求、提供病毒資訊，這讓拜登政府陷入困境，即如何說服北京合作。

另一方面，中國外長王毅周二應約與荷蘭外交大臣卡格通電話，他在談到抗疫問題時表示，共同抗疫是國際社會當務之急，中方始終以積極態度推動國際抗疫合作。

王毅：美報告勢必服務於美方政治目的

但他強調，當前病毒溯源政治化傾向應引起各方警惕。美國竟然無視和拋棄世界衛生組織專家辛勞得出的研究報告，要求其情報機構限時拿出所謂「溯源結論」，這本身就是一種反科學的做法；而其所謂的「結論」也勢必服務於美國自身政治目的，並會嚴重干擾國際抗疫合作。

王毅希望各國在溯源問題上堅持科學、客觀立場，他支持在已經發現早期病例的多國多地開展更為廣泛的溯源研究，這才是公正的態度。

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責任編輯：鄧國強

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