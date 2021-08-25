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無視雙減政策違規補習 教育部查處多地校外培訓機構

社會熱點 11:56 2021/08/25

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內地雙減政策（減輕學生課業負擔以及校外培訓負擔）落地，教育部門偕同市場監管部門展開專項整治行動，發現並查處多宗校外培訓違規典型案例，涉及的省市包括北京、江蘇、浙江等地，主要涵蓋的問題包括違規補課、官商勾結等行為。

教育部網站通報消息稱，北京市查獲5名中小學的在職教師，在校外培訓機構違規兼職取酬。其中有一名教師涉嫌將教師資格證借予其配偶，讓對方得以在培訓機構任職；其餘涉案教師則是利用週末或假期，到校外培訓機構參與有償工作，包括補習輔導、發放招生傳單等。經調查核實，5名涉事教師已受到警告處分，並調離教學崗位。

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江蘇省則發現「內外勾結、監管失職」的案例。

江蘇省查處官商勾結案例

通報稱，江蘇省儀征市陳集鎮一間教育諮詢服務中心負責人，與她擔任小學校長的丈夫，將學校的教師宿舍當作教室使用，幫學生補習。隨後雖遭群眾舉報反映，但負責監管工作的陳集鎮社區教育中心辦公室主任涉嫌與兩人勾結，通風報信，協助逃避當地監管部門查緝。

今年8月初，儀征市紀委監委分別給予辦公室主任和校長「黨內嚴重警告」和「黨內警告」；儀征市教育局也依法對相關教育機構作出停止辦學的處理。

通報也指出，浙江省查處一間無證辦學的教育機構，當時現場有5名無教師資格證人員正在對學生進行培訓。執法人員責令該教育培訓機構負責人立即停止辦學，另依法處以行政處罰，沒收違法所得4.6萬元（人民幣，下同）並需繳納違法所得一倍的罰款。

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此外，湖南省查獲一宗培訓機構違規收費的案例。該機構存在提供虛假合約、超收費用與存在偽造財務情形等違法行為。當地教育局要求該校對收退費工作做出承諾，並將收取的學費轉入資金監管賬戶接受監管。

福建省則有一處教育諮詢公司涉嫌發布虛假廣告，經立案調查，執法人員責令撤除廣告，並處以罰款5萬元。

責任編輯：易燕丹

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