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【阿富汗塔利班】中國在聯合國「懟」西方：追究美侵犯阿富汗人權

國情動向 11:52 2021/08/25

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【阿富汗塔利班】中國在聯合國「懟」西方：追究美侵犯阿富汗人權

聯合國人權事務高級專員巴舍萊當地時間24日會議上，指塔利班犯下嚴重侵犯人權行為，呼籲設立專責單位監督；而中國則強調，應追究美國及盟國軍隊在阿富汗侵犯人權的行為。

聯合國人權理事會當天召開特別會議討論阿富汗議題，中國駐日內瓦代表團大使陳旭在會中發言，指美國及英國等在阿富汗的軍事行動，侵犯人權及阿富汗國家主權。

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陳旭表示，美國等國家打著民主及人權的旗號，對主權國家進行軍事干涉，將自身模式強加於歷史文化及國情截然不同的國家，嚴重損害這些國家的主權及領土完整，並指美國、英國和澳洲等國家軍隊在阿富汗侵犯人權，必須受到追究。

中方代表：必須追究美國等國的行為

他強調，中國尊重阿富汗主權獨立及領土完整，不干預阿富汗內政，願繼續發展睦鄰友好合作關係。

巴舍萊（Michelle Bachelet）在會中則表示，塔利班迅速佔領阿富汗，引發各界憂心過往侵犯人權模式再起。

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巴舍萊說，數周來收到「可信報告」，指塔利班在控制地區採取即刻處決、限制婦女權益、不讓女孩上學，以及招募童兵及鎮壓和平抗議者作法，因此當前時刻非常關鍵，阿富汗人民期待人權理事會捍衛和保護權利，使得這次特別會議很重要。

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因此她呼籲採取強力行動，設立一個專門機制來密切監督阿富汗變化中的人權狀況，當國際社會聯合起來就能向塔利班發出重要訊號，即無法容忍侵害人權行為。

塔利班代表會見了中國大使

另一方面，俄羅斯塔斯社報道，阿富汗塔利班駐卡塔爾首都多哈政治辦事處發言人穆罕默德·納伊姆當地時間24日發出推特稱，塔利班代表團在喀布爾會見了中國駐阿富汗大使一行。報道稱，雙方討論了阿富汗當前局勢等問題。

納伊姆當天發推文稱，塔利班高層人士阿卜杜勒·薩拉姆·哈納菲率領的代表團在喀布爾會見了中國駐阿富汗大使一行。

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塔斯社說，納伊姆還稱，雙方討論了中國大使館和外交官的安全、阿富汗當前局勢、雙邊關係和中方人道主義援助等問題。

當地時間24日早些時候，阿富汗塔利班發言人扎比烏拉·穆賈希德接受媒體採訪時稱：「我們想與中國和所有國家都保持良好關係，會尋求與中國發展經濟和友好關係」。

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責任編輯：鄧國強

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