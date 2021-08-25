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關稅戰現轉機？美重申美中貿易關係重要性

經濟脈搏 11:51 2021/08/25

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美中關稅戰出現轉機？據美國貿易代表辦公室官網，美國貿易代表戴琪周二（24日）與美中貿易全國委員會等美國兩大商業團體負責人舉行視頻會議，戴琪稱，美國正在對美中貿易政策進行全面評估，並重申了美中貿易關系的重要性。

8月初，美中貿易全國委員會曾致信美財政部長葉倫和貿易代表戴琦，敦促美國政府擴大雙邊貿易，並取消此前因貿易摩擦加徵的關稅。

另一方面，中方也加強與美商交流溝通，國家市場監督管理總局今天公布，市監總局副局長田世宏23日以視頻方式會見了中國美國商會總裁畢艾倫。默克、康寶萊、環球影業、高通、3M等多家美國會員企業負責人參加會見。

畢艾倫總裁介紹了2020年度《美國企業在中國白皮書》的主要內容，表達了會員在華企業的主要關切，並就標準化、知識產權保護、保健食品註冊備案、召回制度管理等市場監管相關領域提出了具體建議。

田世宏表示，高度重視在華外資企業提出的關切和建議，歡迎商會會員企業為持續優化營商環境建言獻策，也希望中國美國商會繼續發揮橋樑紐帶和「催化劑」作用，積極傳遞美資企業支持中美經貿關係穩定發展的呼聲。

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責任編輯：蒯宇澄

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