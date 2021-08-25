女子進食大量壽司入ICU 多個器官衰竭命懸一線

常言道「少食多滋味，多吃壞肚皮」，深圳一名女子早前進食大量壽司後，出現高燒不退等情況，就醫後發現因感染沙門氏菌，已造成身體多個臟器衰竭。

廣東省中山大學附屬第六醫院周二（24日）通報稱，該院重症醫學科接收一名多臟器衰竭的36歲女患者。

醫院指，在深圳居住的阿芳（化名）平時身體健康，惟1個月前突然出現腹痛、腹瀉、發燒等症狀。因新冠疫情擔心被隔離，阿芳遂自行購藥服用，未料三周後情況仍不見好轉，連家人也發現她精神狀況越來越差。最後因40°C高燒不退、嗜睡及反應遲鈍，才前往醫院就診。

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經中山六院胃腸外科二值醫生陳春宇會診後發現，阿芳精神狀態差，呼吸淺促，意識淡漠，皮膚和眼結膜可見廣泛分佈出血點，血常規檢查多個指標異常，已出現嚴重感染性休克，生命危在旦夕。

阿芳當時只能用睜眼、點頭回答醫生指令，隨後更出現呼吸、循環、血液、腎臟、中樞、內環境、消化道等多個臟器系統的功能障礙，需緊急送入深切治療部（ICU）搶救治療。

院方先前未能掌握阿芳的病史信息查找病因，遂追問家屬患者的飲食習慣，得悉阿芳平時喜歡吃壽司等生冷食物，發病前曾進食大量壽司，這才明確造成病危元凶為沙門氏菌。醫生指，阿芳因進食被沙門氏菌感染的生冷食物，大量的細菌經消化道入血，造成嚴重感染性休克，導致多器官功能障礙。

經過20餘天的救治，阿芳各器官功能逐步好轉，生命體徵也逐步穩定，並脫離床邊血透機、呼吸機、升壓藥等器官功能支持，最終好轉出院。

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為阿芳進行救治的重症醫學科主任醫生楊春華表示，沙門氏菌屬廣泛分佈於自然界，常寄生在人類和動物的消化系統當中，肉蛋奶以及相關製品等均可被污染。然而沙門氏菌屬不分解利用蛋白質，難以通過肉眼或者氣味判斷食物是否被污染；更可在糞便中存活可超過1月，在水中可存活超過2周。

楊春華續指，患者、無症狀攜帶者、家養以及野生動物，均可成為沙門氏菌屬的傳染源。發病者通常在接觸感染源的1到3天內出現發燒、腹瀉、腹痛等症狀；更曾有患者出現血液感染，引發嚴重併發症甚至死亡。因此他提醒，如出現有嘔吐、腹瀉或發熱等不適症狀，應盡快至醫院就診。

責任編輯：易燕丹

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