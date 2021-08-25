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「游泳男神」東奧金牌也一抺掉漆 東京終於回應（多圖）

社會熱點 13:19 2021/08/25

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「游泳男神」東奧金牌也一抺掉漆 東京終於回應

東京奧運彈床金牌得主朱雪瑩周一（23日）在微博曝光，自己的獎牌竟然抺一抺便掉漆，引來了熱議；原來她並不孤單，中國游泳男將汪順也證實，自己用汗水換回來的東奧金牌，也一樣脫皮、直言不能摳（抹）。事件發酵一天後，日本造幣局這樣回應「兒戲金牌」。

朱雪瑩周一在社交媒體曬出的三張金牌照片，可以發現，第一張圖上的勝利女神像旁有一小塊像是污漬的不規則形狀斑點；第二張圖，則是朱雪瑩用手指示意去擦除這塊污漬，不過，擦完後的結果卻讓她驚呆了。

最後一張圖顯示，一小塊的「污漬」已經變成一大塊，朱雪瑩這才發現，這片污漬其實是金牌掉了一層皮，經過手指摩擦後，金牌的表皮褪色更嚴重。

朱雪瑩：你們的獎牌能摳掉一層皮

朱雪瑩對此寫下，「你們的獎牌，也能摳（抹）掉一層皮嗎」，並加上3個驚訝的表情；不少網友看到後笑稱，「能保修退換」「再摳摳也許能摳出巧克力」。

彈床「女神」輕抹東奧金牌竟掉漆  兒戲有圖有真相

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朱雪瑩的遭遇不是孤例，東京奧運200米混合泳決賽游出1分55秒奪金的汪順，在隔離結束時，被記者問到金牌有沒有掉皮， 汪順也證實，「也掉了，那天我摳（抹）了一下，然後我摳了之後立馬……不能摳了」。

對此，內媒《環球時報》詢問日本造幣局，日本造幣局表示，「目前還沒有關注到此事，東奧籌委會可能會進行調查，詳細的問題要詢問東奧籌委會」。

東奧籌委會或會進行調查

據了解，日本造幣局有20人負責獎牌製造，一天8小時可完成15至20枚獎牌，除了製造獎牌的金屬模具，也會將收到的金屬材料加工後製成獎牌。

而這些獎牌都是東奧籌委會向日本社會公開募集的廢棄電子產品，再透過提取金屬成份來製造的，當時日本造幣局獎牌團隊的負責人曾說，「困難點就是要保證每一面獎牌的質量一樣，第1枚和第5000枚不同不一樣」。

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