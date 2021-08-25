賀錦麗稱需加大向中國施壓 挑戰其在南海的霸凌行為

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）周三在越南河內稱，需要加大對北京的施壓，並挑戰其在爭議南海的霸凌行為。

官媒《中國日報》在社論中批評，賀錦麗是試圖在中國和東南亞國家之間製造隔閡。

賀錦麗正在展開為期七天的亞洲訪問，旨在使美國重回亞洲並遏制中國日益增長的影響力。她周二在新加坡訪問時稱，中國通過脅迫和恐嚇來支持在南海的非法主張。

官媒批賀錦麗在中國和東南亞國家製造隔閡

《中國日報》評論稱，在指責中國「脅迫」和「恐嚇」的同時，賀錦麗故意忽略了她自己在試圖脅迫和恐嚇地區國家配合華盛頓遏制中國的虛偽做法。

文章稱，賀錦麗在新加坡的演講是對中國毫無根據的攻擊，並補充說，看來，美國對東南亞的唯一承諾就是致力於在東南亞國家和中國之間製造隔閡。

對於賀錦麗稱「中方的行動破壞了基於規則的秩序，威脅了各國的主權」，中國外交部發言人汪文斌周二（24日）在例行記者會上以阿富汗作例子，作出反駁。

汪文斌表示，當前阿富汗發生的事情清楚地告訴人們什麼是美國所講的規則，什麼是美國所謂的秩序。「美國可以肆意對一個主權國家進行軍事干涉，而不必為這個國家的人民所遭受的苦難負責；美國可以想來就來，想走就走，而不必徵求國際社會，哪怕是其盟國的意見」。

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責任編輯：蒯宇澄

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